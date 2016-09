Ibovespa avança, mas exterior limita ganho

O Ibovespa subiu 0,42%, a 57.059 pontos nesta quarta-feira, com as ações da Vale entre as maiores altas, enquanto o cenário externo sem direção definida limitou uma recuperação mais forte no pregão brasileiro. O volume financeiro somou R$ 6,78 bilhões, ajudado pelo vencimento dos contratos de opções sobre o Ibovespa.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 3%, na mínima em mais de um mês, pressionado por um movimento de aversão a risco global que também derrubou bolsas e commodities no exterior.

No exterior, os preços do petróleo recuaram, em meio a preocupações sobre a demanda, com o aumento acima do esperado nos estoques de derivados nos Estados Unidos ofuscando a queda inesperada nas reservas de petróleo.

Wall Street fechou com o S&P 500 com variação negativa de 0,06%, abandonando ganhos verificados em boa parte da sessão, conforme o petróleo pressionou as ações de energia, enquanto o Nasdaq subiu 0,36%.

A Vale avançou 2,24% nas preferenciais e 2,27% nas ordinárias, apesar da queda nos preços do minério de ferro à vista na China, corrigindo parte do declínio verificado pelas ações da mineradora na terça-feira.

A Cielo subiu 2,03%, recuperando-se da perda de 2% da véspera. A associação das empresas de meios eletrônicos de pagamento, a Abecs, mostrou alta de 7,2% no valor transacionado com cartões de crédito e débito no primeiro semestre na comparação com o mesmo período de 2015.

A Petrobras fechou em alta de 0,77% nas ações preferenciais e de 0,88% nas ordinárias, também ajustando-se a fortes perdas na véspera, apesar da fraqueza dos preços do petróleo.

A Kroton caiu 1,41%, pesando no Ibovespa. A companhia de ensino está em processo de fusão com a rival Estácio Participações, que recuou 0,77%.

A Oi, que não faz parte do Ibovespa, fechou em queda de 3,25% nas ordinárias e de 0,68% nas preferenciais, após sessão volátil, depois de acordo entre Pharol e Société Mondiale para encerrar disputas sobre o futuro do grupo. As ações não estão no Ibovespa.

Dólar

O dólar avançou 0,79%, a R$ 3,3430 na venda, renovando o maior patamar desde 7 de julho (R$ 3,3659). No mês, a moeda norte-americana subiu em quase todas as sessões até agora, marcando apenas duas quedas, e acumula valorização de 3,52% no período. Na mínima do dia, a moeda marcou R$ 3,2985 e, na máxima, R$ 3,3469.

“O dólar trabalhou bem sintonizado com o petróleo”, destacou o analista de câmbio Gradual Investimentos, Marcos Jamelli, ao exemplificar que a moeda chegou a cair pela manhã, quando o petróleo exibia recuperação. A cotação elevada da moeda também atraiu fluxo vendedor, ajudando a moeda a perder força durante a manhã.

Os encontros do Fed e do banco central do Japão na próxima semana estão sendo aguardados com ansiedade pelo mercado. “Desde sexta-feira o mercado está de olho no que o Fed vai fazer. A situação atual do mercado mostra que os investidores estão diminuindo posições nessa expectativa”, avaliou o economista da BGC Liquidez Alfredo Barbutti.

Na abertura dos negócios domésticos, o dólar chegou a recuar também em resposta à redução pela metade da oferta de contratos de swap cambial reverso, que equivale a uma compra futura de dólares. No leilão desta manhã, toda a oferta de 5 mil contratos foi vendida.

Para alguns profissionais, o Banco Central apenas retirou volatilidade da moeda, diminuindo pressão de compra depois que o dólar subiu 10 centavos do dia 8 (R$ 3,2104 no fechamento) até a véspera (R$ 3,3168).