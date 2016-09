Grupo rejeita termos de plano de recuperação judicial da Oi

O comitê diretivo de detentores de bônus da Oi rejeitou os termos do plano de recuperação judicial apresentado no último dia 5 de setembro. O comitê afirmou, por meio de nota, que o plano não atende aos interesses dos credores e reflete incompreensão da gravidade da situação da operadora.

O Comitê de Bondholders atualmente é formado por cerca de 70 instituições sediadas na Ásia, América Latina, Oriente Médio, Estados Unidos e Europa, que conjuntamente detêm mais de 40% do valor total em aberto dos títulos emitidos pela Oi.

Essas instituições detêm cerca de US$ 2 bilhões em valor principal de títulos da companhia, dos quais aproximadamente 65% são bonds não garantidos pela Telemar (65% não-Telemar) e 35% são bonds garantidos pela Telemar (35% Telemar).

As instituições também criticaram o fato de a Oi não ter trabalhado junto com os credores para apresentar o plano, que teria priorizado apenas os interesses de seus acionistas e representantes, permitindo que tenham ganhos “extraordinários”.

O comitê destacou que o plano também propõe “um extraordinário perdão da dívida” de R$ 22 bilhões pelos credores, com a alocação deste valor aos acionistas, além de permitir a venda de ativos sem prévia anuência dos credores. Essa proposta, afirmam esses credores, é muito pior do que a que estava sendo negociada pelo ex-presidente Bayard Gontijo, que previa a diluição dos atuais controladores para 10% do capital da empresa.

“O Plano apresentado pela companhia requer um extraordinário perdão da dívida, alongamento substancial do prazo de pagamento e outras concessões dos credores. No entanto, o plano não impõe qualquer sacrifício aos acionistas, na medida em que a operdaora poderá refinanciar R$ 10 bilhões em valores mobiliários conversíveis dentro de três anos (uma condição facilitada, visto que o plano contempla perdão substancial de dívidas e permite a venda de ativos pela companhia sem a prévia anuência dos credores). O plano proporciona ganhos extraordinários aos atuais acionistas, incluindo os acionistas majoritários e os recentes acionistas especuladores das ações da Companhia, embora esses acionistas não estejam fazendo qualquer contribuição significativa para o plano. Conquanto estruturado para omitir seus reais pretendidos efeitos, o plano claramente busca enriquecer os atuais acionistas e oferece a eles a opção de se beneficiar com as vantagens que a reestruturação da companhia trará a partir do perdão da dívida imposto aos credores,” enfatizam os bondholders.

Além de beneficiar apenas os acionistas, o comitê acredita que o plano pode impedir a Oi de ter uma posição de competitividade no futuro, “pois não confere segurança acerca do nível de endividamento da companhia após a recuperação judicial, além de confiar a gestão futura e perspectivas do negócio aos mesmos representantes que dirigiram a empresa para a atual situação de insolvência”.

O grupo de credores deve, agora, junto com seus assessores jurídicos e financeiros, os escritórios Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP, Moelis & Company e Pinheiro Neto, discutir com outros credores relevantes da Oi a elaboração de mudanças no plano. A proposta é que o um novo plano esteja baseado em significativa desalavancagem da operadora por meio de considerável conversão da dívida em capital e um novo financiamento assegurado por seus atuais credores.

No plano apresentado, a Oi propôs o início do pagamento da dívida a credores em dez anos, que seria feito em parcelas semestrais, correspondentes a 10% do valor total da dívida. A Oi poderia ainda vender ativos para captar recursos e realizar uma reorganização societária, pela qual sugere aos credores a possibilidade de converter parte dos débitos em ações da companhia, o que poderia resultar em participação no capital social de até 85%.

Os credores têm 30 dias para se manifestarem sobre o plano, contados a partir do dia 5, e podem sugerir mudanças. Caso, posteriormente, o plano não seja aprovado pela maioria dos credores, a companhia vai à falência. A Oi entrou com pedido de recuperação judicial no dia 20 de junho, no valor de R$ 65,4 bilhões, após fracasso de acordo com credores para renegociar a sua dívida.

Contraproposta

O Comitê de Bondholders da Oi está discutindo com outros credores a perspectiva de apresentação de um plano de recuperação alternativo, baseado em significativa desalavancagem da companhia por meio de considerável conversão da dívida em capital e potencial novo financiamento assegurado por seus atuais credores.

Em conjunto, o Comitê de Bondholders e os outros principais credores da companhia detêm mais de 60% do endividamento financeiro total da Oi, conforme nota divulgada pelo comitê representado pela Moelis & Company.

“O Comitê de Bondholders permanece focado em encontrar uma solução viável para todas as partes interessadas e impedir o pior cenário – ou seja, a apresentação de um plano inadequado pela companhia que não consiga obter os votos necessários dos credores, e a consequente falência da companhia, o que levaria a demissões significativas e à interrupção no serviço prestado aos consumidores”, segundo a nota.