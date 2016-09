Governo não quer debater Previdência nas eleições

O Governo Federal ainda não definiu se enviará a proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional antes ou depois das eleições municipais, de acordo com o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. “Claro que esse nível de decisão é uma decisão que é tomada politicamente, a decisão de exatamente qual melhor timing para fazer o envio. O que eu julgo mais relevante não é tanto a pressa de se fazer, mas ter uma engenharia política que permita fazer uma coisa melhor feita”, disse.

Certos do desgaste que a proposta traria nas eleições municipais, líderes da base aliada, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) à frente, querem evitar que o assunto seja debatido. Segundo Caetano, o texto da reforma da Previdência ainda está em discussão dentro do próprio governo.

Definido, o projeto será encaminhado ao Congresso Nacional e, por necessitar de emenda constitucional, precisará ser votada em dois turnos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. “É um processo de diálogo bastante intenso que vai ter do governo com o Congresso e, naturalmente, o Congresso reflete o posicionamento da sociedade”, avalia Caetano.

Questionado sobre a resistência de parte da população em relação a alterações nas atuais regras de aposentadoria, o secretário diz que é comum que haja um ambiente de debate e discussão “muito intenso ao longo da tramitação da reforma”. “Isso aconteceu em outros países que passaram por processo de reforma da Previdência.”