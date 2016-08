Governo chinês adverte sobre desafios econômicos

Beijing – O mais alto órgão de planejamento econômico da China advertiu nesta quarta-feira que os desafios permanecem em investimento e comércio, e que cumprir a meta de crescimento anual exigirá “esforços árduos”. A pressão sobre o desenvolvimento econômico deve continuar na segunda metade de 2016, disse Xu Shaoshi, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, durante a sessão bimestral atual.

Ao entregar um relatório para a sessão, Xu expressou a confiança que o país cumprirá grandes objetivos anuais em crescimento econômico, emprego, preços das mercadorias e rendimento de moradores. Ele também disse que as metas para a redução da pobreza, consumo de energia, proteção ambiental e renovação de bairros de lata tendem a ser atingidas.

“Grandes dificuldades permanecem em atingir as metas para investimento e comércio”, disse Xu, explicando o relatório do desenvolvimento socioeconômico nacional. “Atualmente, as bases para o desenvolvimento econômico estável não estão sólidas o suficiente e a pressão para baixo permanece grande, com dificuldades difíceis de subestimar.”

Agência Xinhua