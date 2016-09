Governo autoriza licitações de campos marginais para extração de petróleo

O governo autorizou hoje a realização da Quarta Rodada de Licitações de Campos Marginais. A mensagem presidencial que autoriza o Conselho Nacional de Política Energética a dar sequência aos leilões foi publicada no Diário Oficial da União. Nesta etapa serão 13 blocos de leilão para a extração de petróleo nas Bacias do Espírito Santo; na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo.

Com a publicação da resolução, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) poderá dar sequência ao processo desses blocos nas 13 áreas inativas com acumulações marginais. Ainda não foi definida a data para os certames.

São considerados campos marginais aqueles em que, por algum motivo, a extração de petróleo deixa de ser rentável para algum operador, mas que pode ser economicamente interessante para outra empresa – em geral de menor porte.

Na Bacia do Espírito Santo, serão ofertadas as áreas e campos de Conceição da Barra, Garça Branca, Rio Doce e Rio Mariricu. Na Bacia Potiguar, serão ofertados Iraúna, Noroeste do Morro Rosado, Urutau e Riacho Alazão.

Já na Bacia do Recôncavo, serão ofertadas as áreas e campos de Araçás Leste, Fazenda Sori, Itaparica, Jacumirim e Vale do Quiricó.

Agência Brasil