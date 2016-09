GIA/RJ: notificação de irregularidade

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro publicou em 11/7/2016 o Edital 01/2016, relacionando todos os contribuintes que deixaram de apresentar a GIA, ou o fizeram com valores zerados por três meses ou mais, consecutivos ou não, durante o intervalo de 12 meses no período de janeiro de 2011 a abril de 2016. Além do edital, foram enviadas notificações postais para o endereço cadastrado no CAD-ICMS (Cadastro de Contribuintes do ICMS), identificando os períodos em que ocorreram irregularidades.

A obrigatoriedade de entrega da GIA se aplica a todos os contribuintes inscritos no CAD-ICMS, exceto:

– os estabelecimentos de empresa optante pelo regime do Simples Nacional, a partir da data de ingresso nesse regime;

– as pessoas físicas contribuintes do ICMS inscritas no CAD-ICMS;

– os estabelecimentos detentores de inscrição especial;

– os contribuintes localizados em outras unidades da Federação, com inscrição no CAD-ICMS deste estado, que estejam obrigados à apresentação da GIA-ST;

– os estabelecimentos prestadores de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, executado mediante concessão, permissão ou autorização por parte do Estado do Rio de Janeiro, e prestado exclusivamente em seu território, conforme previsto na Lei 2.778/97, desde que não exerçam outras atividades sujeitas à inscrição obrigatória.

Os contribuintes notificados deverão, até 16 de setembro de 2016, proceder com a regularização adotando os procedimentos cabíveis, de acordo com a ocorrência.

Ocorrências mais habituais e os respectivos procedimentos para regularização

Irregularidade Procedimentos para regularização Falta da entrega da declaração Transmitir GIA-ICMS Entrega da declaração com valores zerados indevidamente Retificar valores constantes da GIA-ICMS Estabelecimento sem exercício de sua atividade econômica por prazo superior a 30 dias Comunicar paralisação temporária Encerramento das atividades Solicitar baixa de inscrição estadual Estabelecimento que não exerce atividade no campo de incidência do ICMS Solicitar baixa de inscrição estadual Estabelecimento unidade auxiliar-escritório administrativo Solicitar baixa de inscrição estadual

Caso a empresa que apresentou GIA zerada em determinado período em que não exerceu atividade econômica esteja operando normalmente no presente momento, a orientação da Sefaz/RJ é que o contribuinte compareça à repartição fiscal a que está vinculado apresentando declaração de que nos períodos a que se referem as GIA-ICMS zeradas não foram realizadas operações, esclarecendo as razões para o não exercício da atividade naquele período.

A inércia do contribuinte notificado implicará a desativação de ofício da inscrição estadual no CAD-ICMS tornando-a impedida, sendo vedado ao estabelecimento nessa situação exercer atividades econômicas sujeitas à inscrição obrigatória. Neste cenário, o contribuinte fica impedido de emitir ou receber documentos fiscais para as atividades mercantis que praticar.

Caso o contribuinte notificado no edital não receba a correspondência, poderá consultar as omissões em Consulta Omissos de Entrega (www.fazenda.rj.gov.br), ou ainda comparecer à repartição fiscal de sua vinculação para ter mais informações. O não recebimento da notificação postal não isenta o contribuinte da obrigatoriedade de regularização.

Cássia Calixto

Gerente de Impostos da Domingues e Pinho Contadores.

Adriana Costa

Diretora da Domingues e Pinho Contadores.