Gestão Estratégica Empresarial na OAB

Estão abertas as inscrições das palestras gratuitas sobre “Novos Rumos em Tempos de Crise”, da Comissão de Gestão Estratégica, Empresarial, de Projetos e de Pessoas da OAB- Barra da Tijuca, que terá o apoio da Escola Superior de Advocacia da Barra da Tijuca. Ao todo, são 100 vagas e o evento será realizado no dia 28/9 (quarta-feira), às 18h30, na Avenida das Américas, 3.959 – loja 222, 2º andar – Shopping Marapendi – Barra da Tijuca.

A abertura será do presidente da OAB – Barra, Claudio Carneiro, que ministrará palestra sobre “Gestão fiscal e redução da carga tributária” e de Jurema Carneiro, presidente da Comissão de Gestão Estratégica , Empresarial, de Projetos e de Pessoas da 57ª Subseção – OAB Barra.

Luiz Antônio Zignago (vice-presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Empresarial, de Projetos e de Pessoas da 57ª Subseção – OAB Barra) falará sobre o papel do advogado na gestão de crise. Já “Desburocratização documental das pessoas físicas” será abordada por Ana Paula Caldeira, doutora em Direito Público e titular do Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) de Niterói.

O encontro ainda terá a palestra sobre “O compliance como instrumento de enfrentamento de crises corporativas”, do advogado criminalista James Walker, presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da 57ª Subseção – OAB Barra.

inscrições pelo e-mail: esa.barra@oabrj.org.br

Mais informações pelos telefones: 3545-6606 e 3545-6584.