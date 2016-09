Gerdau aposta em exportações após investimento em aços planos

A Gerdau está contando com exportações de produtos siderúrgicos planos não convencionais e uma parceria em coleta de dados com a General Electric para enfrentar a crise do mercado global de aço e a queda na demanda doméstica.

A companhia afirmou que metade da produção da usina de Ouro Branco (MG) está sendo exportada. A crescente produção de bobinas laminadas a quente e chapas grossas na usina está conquistando novos clientes na Inglaterra e Alemanha, disse Rodrigo Soares, diretor industrial da Gerdau, durante visita da imprensa à unidade, na quarta-feira.

“A demanda brasileira está ruim, então precisamos exportar”, disse o executivo. De acordo com dados da empresa, as vendas da Gerdau no país neste primeiro semestre caíram 2%, chegando a 3 milhões de toneladas. A produção também registrou queda de 2%, na comparação com 2014 e 2015.

Segundo Soares, a exportação da empresa atualmente está em 50% da produção e, enquanto a economia brasileira não reacender, a aposta está no exterior. O projeto do governo Temer, lançado na terça-feira, para concessão ou vendas de 25 projetos de infraesturura, é visto como motivador pela Gerdau, uma vez que pode aquecer obras em ferrovias, portos, rodovias, entre outros. “A proposta é muito boa e pode trazer reflexos positivos para nós”.

A Gerdau planejou a expansão em aços planos da usina de Ouro Branco, um projeto que consumiu US$ 1,5 bilhão, durante os anos de crescimento acentuado do país. O Brasil enfrenta agora a pior recessão em décadas, e a indústria é afetada também pelo excesso de capacidade produtiva mundial. Agravando o quadro, grandes clientes no país estão envolvidos nos desdobramentos da operação Lava Jato.

Historicamente, os produtores de aços planos do Brasil exportam cerca de um terço da produção durante crises domésticas. A produção de aços planos e exportações elevadas são uma mudança para a Gerdau, grupo tradicionalmente conhecido por aços longos, como vergalhões para construções.

A linha de laminados a quente da Gerdau em Ouro Branco, aberta em 2013, está operando quase à capacidade plena de 800 mil toneladas por ano, disse Soares. A linha de chapas grossas, aberta em julho deste ano, vai processar cerca de 100 mil toneladas por ano do produto, 1 décimo de sua capacidade de 1,1 milhão de toneladas anuais. Ambas as unidades usam placas produzidas no alto-forno da usina, de 4,5 milhões de toneladas por ano de capacidade.

Apesar do real desvalorizado tornar os produtos de Ouro Branco mais competitivos quando vendidos no exterior em dólares, a empresa atraiu ações antidumping nos Estados Unidos. Como resultado, as exportações para o país estão baixas, disse Soares.

O executivo comentou que apesar de Ouro Branco ser distante de portos exportadores do país, a unidade ainda é competitiva para os mercados de exportação uma vez que está a alguns quilômetros de minas de produção de minério de ferro de alta qualidade, o que reduz o custo de matéria-prima.

Acompanhamento

A Gerdau contratou a GE para instalar em suas usinas no Brasil e nos EUA milhares de sensores e software de coleta de dados para antecipar custosas paralisações de unidades para manutenção.

Segundo Soares e a GE, é a primeira vez que tal sistema é instalado na indústria siderúrgica global. No Brasil, o projeto envolve 600 ativos e 11 unidades industriais até o final do ano que vem. Um projeto piloto já está em andamento na usina de Ouro Branco.

O projeto, que é uma parceria exclusiva entre a GE e a Gerdau durante alguns anos, vai custar R$ 5 milhões e vai economizar R$ 15 milhões por ano, disse Soares.