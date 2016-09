Furacão pode atingir plataformas de petróleo no Golfo do Médico

Empresas operadoras estão tomando medidas de prevenção no Golfo do México, deixando de produzir petróleo em algumas áreas devido a uma tempestade tropical que deverá atingir a região. A tempestade Hermine pode se tornar um furacão de categoria 1 (numa escala de 1 a 5). Até o início desta quinta-feira, a tempestade estava localizada ao largo da costa da costa do Golfo da Flórida, pouco mais de 442 quilômetros da cidade americana de Tampa.

Um alerta de furacão está em vigor na região norte da Flórida, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami. “São esperadas condições para a formação de um furacão quando chegar à costa, na área mencionada no alerta. Os preparativos devem ser acelerados para proteger vidas e propriedades”, informou o NHC, por meio de comunicado.

Com informações da agência Petronotícias