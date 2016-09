Fundos de hedge podem travar fusão da SABMiller com a InBev

Alguns investidores e executivos de bancos estão alertando um grupo de fundos de hedge que eles poderiam inadvertidamente colocar a fusão da Anheuser-Busch InBev com a SABMiller em risco, de acordo com o Wall Street Journal.

Para concluir a transação, a SABMiller precisa do apoio de 75% das ações que participam da votação, e apenas uma pequena minoria dos acionistas planeja votar contra por considerar que a operação subvaloriza a cervejaria britânica.

Mas como uma parte significativa dos acionistas foi excluída do voto, mesmo uma facção relativamente pequena estaria em posição de bloquear a aquisição. Isso tem levado consultores financeiros e advogados a pressionar os fundos de hedge nos últimos dias para que tomem medidas para votar a favor do acordo, segundo pessoas a par do assunto.

Um grupo de fundos de hedge que inclui o Elliott Management Corp, de Paul Singer; o TCI Fund Management Ltd; e o Davidson Kempner Capital Management LLC controlam cerca de 20% da SABMiller por meio de derivativos e opções de ações, instrumentos que não têm direito a voto.

Para converter essas opções e derivativos em ações ordinárias, esses fundos teriam de pagar um imposto de 0,5%, ou um total de 73 milhões de libras esterlinas (US$95 milhões), com base no preço atual da ação da SABMiller. É pouco provável que os fundos de hedge estejam dispostos a gastar o dinheiro se o acordo puder ser aprovado sem eles, de acordo com consultores financeiros envolvidos no negócio.

Um tribunal britânico decidiu que os dois maiores acionistas da SABMiller — a família colombiana Santo Domingo e o gigante dos cigarros Altria Group Inc. — não teriam direito de votar sobre o negócio porque receberam uma oferta separada em dinheiro e ações. Isso significa que os acionistas que detêm os 60% restantes da empresa vão determinar o resultado da votação.

Se mais de 25% deles — representando apenas 15% das ações em circulação da SABMiller — votarem contra a transação, isso seria suficiente para aniquilar o negócio, de acordo com uma análise da firma de serviços financeiros Stifel Nicolaus & Co.

E se os fundos de hedge optarem por ficar às margens, acionistas que detêm apenas 40% da SABMiller estariam votando sobre o negócio — o que significa que um grupo que representa apenas 10% das ações poderia efetivamente bloquear a aquisição.

A votação por procuração deve ser concluída em 26 de setembro e os acionistas também poderão votar na assembleia geral marcada para 28 de setembro. A AB InBev vai realizar uma assembleia geral de acionistas no mesmo dia, mas os resultados da votação da cervejaria belgo-brasileira não está sendo questionado.

Executivos de bancos que assessoram as empresas estão monitorando a situação, mas permanecem confiantes de que o negócio vai obter a aprovação dos acionistas, segundo pessoas a par do assunto.

Parte da razão para essa certeza é que muitos dos grandes acionistas da SABMiller, como a BlackRock Investment Management Ltd., subsidiária com sede no Reino Unido da gigante americana dos investimentos BlackRock, e a gestora americana State Street Global Advisors Ltd., também têm participações em outras cervejarias, como a AB InBev e a Molson Coors Brewing Co. , segundo dados da firma de pesquisa FactSet.

Isso aumenta a probabilidade de que eles votarão em favor do acordo, porque a AB InBev e a Molson Coors planejam adquirir ativos da SABMiller. Juntas, a BlackRock e a State Street possuem aproximadamente 2,8% das ações da SABMiller, de acordo com a FactSet.

Votar contra o acordo “seria o equivalente a dar um tiro no próprio pé”, diz Mark Swartzberg, analista da Stifel.