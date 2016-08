Frota brasileira de aviação geral cresceu 1,2% em 2015

Levantamento feito pela Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG) revela que a frota brasileira de aviação geral cresceu 1,2% no ano passado, em comparação com o ano de 2014, e continua sendo a segunda maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O segmento de aviação executiva espera reaquecimento da demanda no segundo semestre. O tema será debatido a partir de amanhã na 13.ª edição Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (Labace) no Aeroporto de Congonhas.

Ao longo dos três dias, os visitantes poderão ver o que há de novidade entre os principais fabricantes de aeronaves de todo o mundo, e também entre os principais fornecedores de peças e serviços. Serão mais de 40 aeronaves expostas e 130 marcas de todo o mundo.

“A aeronave é uma ferramenta de trabalho para o executivo que precisa percorrer longas distância em um país continental como o nosso, então mesmo quem precisou vender no auge da crise, volta a comprar porque precisa”, disse Leonardo Fiuza, presidente do Conselho Administrativo da ABAG.

Números do setor

Os modelos turboélices foram os que mais cresceram, aumentando 3,6% em 2015 em relação ao ano anterior. Os jatos registraram queda 2,7% no número de unidades presentes na frota brasileira.

De acordo com o diretor-geral da ABAG, Ricardo Nogueira, dentre as regiões brasileiras, o Centro-Oeste, impulsionado pelo agronegócio, foi o que apresentou maior crescimento da frota, 3,6%, seguido pela região Norte, 3% e o Sul, 2,6%. “O Sudeste registrou uma diminuição da frota em 1,1%, graças a um movimento de exportação de aeronaves, motivado pela desvalorização do real frente ao dólar”, disse o executivo.