Força Nacional patrulha ruas de Porto Alegre

Já estão no Rio Grande do Sul 136 agentes da Força Nacional de Segurança (FNS) para atuar no policiamento ostensivo da capital do estado. Cada um dos agentes atua em par com um policial da Brigada Militar (BM) gaúcha no patrulhamento de Porto Alegre.

Originalmente, os homens da Força Nacional haviam sido convocados para atuar na segurança de presídios. O governador, no entanto, mudou de ideia e irá empregá-los no policiamento ostensivo. Em um primeiro momento, a atuação dos agentes estará restrita à cidade de Porto Alegre.

Os homens da Força Nacional reforçam o efetivo da Brigada Militar na Operação Avante, principal ação de combate à criminalidade na capital gaúcha. Eles patrulharão as áreas de maior movimento e concentração de pessoas na cidade. “Na medida em que forem conhecendo a realidade e a rotina de Porto Alegre, poderemos utilizá-los em ações de maior complexidade”, disse o comandante do Comando de Policiamento da Capital, coronel Mário Ikeda.

A vinda dos agentes foi uma solicitação do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, em reunião com o presidente interino Michel Temer, na última sexta-feira (26). O pedido faz parte de uma série de medidas tomadas em razão da crise na segurança no estado, que culminou com o pedido de exoneração do secretário de Segurança Pública, Wantuir Jacini, um dia antes do encontro entre Sartori e Temer.