Força critica reforma da previdência ‘às pressas e na calada da noite’

A definição da proposta do Governo Temer para a reforma da previdência motivou dura nota da Força Sindical, central que é a mais próxima do governo. O presidente da entidade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, diz que “a Força Sindical repudia qualquer tentativa de se fazer uma reforma da Previdência que venha a retirar direitos dos trabalhadores. As afirmações de setores do governo, divulgadas em veículos de comunicação, revelando que irão mexer em direitos, são inoportunas e parecem divagações de palpiteiros de plantão”.

A entidade defende a ampla discussão das propostas, como havia dito o governo antes da votação do impeachment. “É estranho e temerário tentar fazer uma reforma às pressas e na calada da noite. As medidas, como idade mínima para a Previdência Social e piso para as aposentadorias por invalidez, são inaceitáveis porque prejudicam quem ingressa mais cedo no mercado de trabalho ou quem necessita se aposentar por problemas relativos à saúde. Ressaltamos que fazer mudanças no regime de Previdência Social como parte do ajuste fiscal aplicando medidas que só resultam em prejuízos para os trabalhadores é uma forma perversa de fazer somente a classe trabalhadora pagar a conta dos desmandos e erros dos últimos governos.”

Segundo a nota da Força, as centrais sindicais já apresentaram propostas para melhorar a arrecadação e a eficiência da Previdência Social. Entre as propostas estão: vender mais de 3 mil imóveis do INSS em todo o país, regulamentar a contribuição previdenciária do agronegócio e rever as desonerações de folhas de pagamentos da empresas e das chamadas filantrópicas.

“A Previdência Social é um patrimônio do trabalhador e do cidadão brasileiro. Qualquer alteração precisa ter como princípio que os aposentados recebam benefícios com valores suficientes para ter uma vida digna. Vamos resistir a mais este ataque a direitos e conquistas que, a duras penas, foram acumulados ao longo da história de lutas da classe trabalhadora brasileira. Não podemos deixar de destacar que valorizar as aposentadorias é uma forma sensata e justa de distribuição de renda”, finaliza a Força Sindical.