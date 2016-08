Firjan promove debate sobre o marco regulatório de banda larga fixa

O Sistema Firjan promove, amanhã (30), debate sobre o marco regulatório da banda larga – seus impactos sobre a universalização do acesso e o setor produtivo. Para a Federação, a adoção do modelo de franquias para o setor produtivo limitará o acesso a esse serviço, afetando todo o setor produtivo e gerando aumento de custos para as empresas e o consumidor individual. Participam do debate, o presidente do Conselho da Anatel, Marcio Patusco; o presidente da ABTelecom, Luiz Rocha; o vice-presidente do SindiTec, Felipe Meier; e o diretor de Relações Institucionais do Sistema FIRJAN, Marcio Fortes, entre outros.

Um estudo produzido pelo Sistema FIRJAN – “O impacto das franquias de banda larga sobre o setor produtivo” -, revela que os usuários de planos básicos de internet – em especial Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresários e consumidores individuais – serão os mais afetados pela implantação do modelo de franquia para a cobrança da banda larga fixa, em estudo pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O estudo ressalta que, dependendo do pacote utilizado, esses usuários poderão atingir o consumo em 15 dias e ter o acesso bloqueado.

A Federação das Indústrias simulou o consumo com base nos planos atuais. No caso do plano básico, foram considerados os usuários com até 50 gigabytes (GB) mensais. Os usuários de planos moderados, com até 100 GB, poderão ter a internet bloqueada após 16 dias de uso e aqueles que possuem planos intensos, com até 300 GB, podem ficar sem acesso após 23 dias. Para a reativação do serviço no mesmo padrão, será necessária a contratação de pacotes extras, que poderá dobrar o custo. A Federação ressalta que estudo da International Telecommunication Union, que analisa 190 países, mostra que 68% deles não possuem franquia de dados. Na América do Sul, o Uruguai é o único com limite de tráfego.

Para o Sistema FIRJAN, os motivos defendidos para a implantação do novo modelo de cobrança são frágeis. Um dos argumentos é de que o grande volume de tráfego e a conexão de usuários de forma simultânea causam a redução da velocidade de transmissão. De acordo com a Federação das Indústrias, o problema é pontual, em horários de pico, e ocorre por falta de infraestrutura. Destaca ainda que a limitação do acesso não solucionará a questão da infraestrutura para atender ao crescente volume de tráfego mensal por usuário, que deverá passar da média de 15,8 GB em 2015 para 32,5 GB em 2020.