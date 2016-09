Financiamentos de veículos somam 415,5 mil unidades em agosto

O volume de financiamentos de veículos no Brasil somou 415.548 unidades no mês de agosto, queda de 4,2% em relação ao mesmo mês em 2015. Desse total, entre autos leves, motos e pesados, foram financiados 155.107 veículos novos e 260.441 usados. No acumulado do ano, as vendas financiadas totalizam 3.056.788 veículos, recuo de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2015.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

Os usados seguem com melhor desempenho em relação às unidades novas. Enquanto as vendas a crédito de veículos novos recuaram 18,4%, em relação a agosto de 2015, as de usados aumentaram 6,9%. Considerando apenas os automóveis leves, foram financiados 95.462 autos leves novos, queda de 18,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já as vendas a prazo de carros usados totalizaram 239.001 unidades, crescimento de 7,2% na mesma base de comparação.

– Na comparação mensal, o volume de financiamentos de autos leves novos e usados apresentou crescimento de 8%. Porém o resultado positivo reflete os dois dias úteis a mais que tivemos no mês de agosto em relação a julho – afirma Marcus Lavorato, gerente de Relações Institucionais da Cetip.

Entre as faixas etárias dos autos leves, a de quatro a oito anos de uso apresentou alta de 10% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2015. A outra faixa que mostrou crescimento foi a de nove a 12 anos, que avançou 26,3%, na mesma base de comparação.

Entre as modalidades de financiamento, a participação do CDC nas vendas financiadas passou de 80,7% para 80,6%. A modalidade continua sendo a mais utilizada pelos consumidores. Em agosto, foram vendidos a prazo 334.948 veículos por meio do CDC, recuo de 4,3% em relação ao mesmo período de 2015.

O prazo médio de financiamento de autos leves novos e usados subiu de 40,5 meses para 40,9 em agosto, em relação ao mesmo período de 2015.