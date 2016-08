Fed pode elevar juro a qualquer momento

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Janet Yellen, botou lenha na fogueira do mercado nesta sexta-feira, ao sugerir que uma alta de juros nos EUA pode acontecer a qualquer momento.

Segundo Yellen, os motivos para subir as taxas de juros nos EUA aumentaram nos últimos meses. “À luz do sólido e sustentável desempenho do mercado trabalhista, de nossas perspectivas de atividade econômica e da inflação, acho que o argumento para aumentar a taxa básica de juros se fortaleceu nos últimos meses”, afirmou durante o simpósio anual que o Fed realiza em Jackson Hole, Wyoming.

A presidente do Fed afirmou que manterá um política monetária flexível para responder a potenciais mudanças abruptas no cenário econômico.