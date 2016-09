Fed mantém taxa de juros dos EUA

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu manter os juros básicos do país. No entanto, a instituição não descartou uma alta até o fim do ano, segundo a agência Ansa. Desde dezembro do ano passado, a taxa ficou entre 0,25% e 0,50%. Aquela foi a primeira alta em quase dez anos e não sofreu outras alterações nos últimos meses.

O Fed estima que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos crescer neste ano 1,8%, menos que o previsto anteriormente (2%). Já sobre a taxa de desemprego, ela deve ficar em 4,8% até o final do ano, pouco acima da previsão de junho, que era 4,7%.