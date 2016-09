Exportações da China crescem 5,9% em agosto, importações aumentam 10,8%

As exportações da China em termos denominados em iuane aumentaram 5,9% em termos anuais em agosto, enquanto as importações tiveram aumento de 10,8%, segundo os dados alfandegários divulgados na quinta-feira.

O país registrou um superavit comercial mensal de 346 bilhões de iuanes (US$ 51,9 bilhões), uma queda de 5,1% em relação a um ano atrás, segundo a Administração Geral das Alfândegas (AGA).

O comércio exterior nos primeiros oito meses caiu 1,8% em relação a um ano antes, com as exportações diminuindo 1% e as importações, 2,9%.

O superavit comercial nos primeiros oito meses se ampliou 5% anualmente para 2,31 trilhões de iuanes.

O comércio exterior com a União Europeia, o maior parceiro comercial da China, subiu 3,5% em termos anuais nos primeiros oito meses, segundo os dados.

No mesmo período, o comércio exterior com os EUA, o segundo maior parceiro comercial, caiu 3,2%, e o com a Asean, o terceiro maior parceiro, houve declínio de 1,1%.

Agência Xinhua