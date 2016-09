Exportações agropecuárias crescem 3,9% em agosto

As vendas externas dos produtores agropecuários brasileiros chegaram a US$ 7,63 bilhões em agosto deste ano, o que representa um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2015. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A carne suína cresceu 19,8% no valor exportado (US$ 136,89 milhões). A quantidade, 64 mil toneladas, é a maior desde agosto de 2006.Outro destaque foi o suco de laranja, com um aumento de 111,4% na receita (US$ 99 milhões).

O setor sucroalcooleiro também teve bom resultado. O valor atingiu U$ 1,2 bilhão, crescimento de 91,2% sobre agosto do ano passado. O açúcar foi o produto responsável por esse incremento, chegando a US$ 1,13 bilhão (+106,8%). Entre os produtos que tiveram queda no faturamento em agosto, estão o complexo soja (-17%), carne bovina (-9,7%) e carne de frango (-6,1%). A China continuou sendo o principal importador, com US$ 1,53 bilhão. Mas, em relação a agosto do ano passado, a receita caiu 20% em virtude de uma redução na quantidade exportada de soja em grão. O saldo da balança comercial agropecuária teve superávit de US$ 6,39 bilhões.

BNDES aprova novas condições a exportadores

O BNDES aprovou novas condições de financiamento aos exportadores brasileiros no âmbito da Linha BNDES Exim Pré-embarque, voltada à produção interna de bens a serem exportados. As mudanças introduzidas darão prioridade às empresas exportadoras de pequeno e médio portes e às empresas com faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões, as chamadas “médias-grandes”. As empresas desses portes passarão a contar com financiamentos do BNDES 100% atrelados à TJLP (a taxa de juros de longo prazo do Banco, atualmente em 7,5% ao ano). As participações máximas do Banco também foram ajustadas, para 70% em todos os casos.

As alterações fazem parte do processo em curso de revisão do conjunto das Políticas Operacionais (POs) do BNDES, que tem por objetivo maior racionalização do uso dos recursos do Banco, priorizando segmentos de acordo com o grau das necessidades de suporte. Para as empresas exportadoras de grande porte (faturamento acima de R$ 300 milhões por ano), serão ampliadas as participações em moeda de mercado (Selic), que passarão a 70% para os bens de capital e 100% para os bens de consumo.

Acordo facilitará exportações para China

O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) deu um importante passo na ampliação das relações comerciais entre o Brasil e China, na semana passada, em viagem à China.. Ele propôs ao chefe de governo da província de Cantão, Ji Jiaqi, um acordo para a criação de um grupo do consulado brasileiro e técnicos dos dois países, a fim de facilitar a entrada de produtos brasileiros na China e vice-versa. O ministro considera estratégica a região do Cantão, que tem um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 1,7 trilhão. No ano passado, a província movimentou US$ 1 trilhão em comércio exterior. Ji Jiaqi disse que o Brasil é o segundo maior parceiro comercial do Cantão, atrás apenas dos Estados Unidos

AEB lança Enaex 2016 em São Paulo

André Marcos Fávero, diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), e Fernando Pimentel, diretor da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), são os convidados especiais da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) para o lançamento do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2016), dia 15 de setembro, em São Paulo. Durante o encontro, que acontece entre 14h30 e 17h, na sede da Aduaneiras (Av. Paulista, 1.337 – 23º andar), André Fávero abordará o tema “Exportação e Competitividade: desafios para Apex-Brasil”, e Fernando Pimentel falará sobre “Relação Brasil e Argentina: oportunidades e desafios e expectativas no âmbito da indústria têxtil e de confecção”. O Enaex 2016, com o tema “Exportar para crescer”, acontece dias 23 e 24 de novembro no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições: apoio@aeb.org.br

Peru, EUA e Chile na agenda do Brazilian Rice

O mês de setembro terá uma extensa pauta de atividades para o arroz brasileiro por meio do projeto Brazilian Rice, uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para o incentivo às vendas do cereal brasileiro no mercado internacional. Três importantes feiras mundiais do setor de alimentos terão participação do projeto e de empresas nacionais. Serão eventos no Peru, nos Estados Unidos e no Chile.

Dubai busca negócios em São Paulo

Uma delegação da agência de fomento às exportações de Dubai, a Dubai Exports, e empresários dos Emirados Árabes Unidos estarão em São Paulo nos dias 19 e 20 de setembro para se reunir com empresários locais e participar do seminário “Oportunidades de Negócios entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil”, que será realizado em parceria com o Consulado Geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo. Também irão integrar a delegação o Centro de Desenvolvimento de Economia Islâmica de Dubai (IEDC, na sigla em inglês) e o Fórum Internacional de Certificação Halal (Ihaf). Produtos halal são aqueles feitos segundo as regras do islamismo.

Antonio Pietrobelli

editor@exportnews.com.br