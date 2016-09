Exportações agropecuárias brasileiras crescem 3,9% em agosto

As vendas externas dos produtores agropecuários brasileiros chegaram a U$ 7,63 bilhões em agosto deste ano, o que representa um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2015. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura (Mapa).

A carne suína cresceu 19,8% no valor exportado (US$ 136,89 milhões). A quantidade, 66 mil toneladas, é a maior desde agosto de 2006. Outro destaque foi o suco de laranja, com um aumento em agosto de 111,4% na receita (US$ 99 milhões).

Entre os produtos que tiveram queda no faturamento em agosto, estão o complexo soja (de 17%), carne bovina (9,7%) e carne de frango (6,1%).

A China continuou sendo o principal importador, com US$ 1,53 bilhão. Mas, em relação a agosto do ano passado, a receita caiu 20% em virtude de uma redução na quantidade exportada de soja em grão. O saldo da balança comercial agropecuária teve superávit de US$ 6,39 bilhões no mês passado, praticamente o mesmo de agosto de 2015.