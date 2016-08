Exportação do agronegócio terá recorde em 2016

As exportações brasileiras do agronegócio seguem em expansão, sinalizando novo recorde em termos de volume para 2016. Cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostram que, no primeiro semestre deste ano, a quantidade embarcada (medida pelo IVE-Agro/Cepea) cresceu 25% em relação ao mesmo período de 2015. O faturamento obtido com as vendas externas atingiu US$ 45 bilhões, aumento de 4% em igual comparativo. Em reais, a alta foi de 8%.

Segundo o Cepea, grande parte dos produtos acompanhados teve as vendas externas ampliadas, com destaque para as de milho e etanol, que subiram expressivos 131,1% e 100,9%, respectivamente. Também tiveram incremento no volume exportado a carne suína (55,78%), algodão em pluma (42,9%), açúcar (21,17%), soja em grão (19,6%), madeira (18,54%), carne bovina (16,82%), farelo de soja (15,11%), suco de laranja (14,35%), carne de aves (13,79%), celulose (5,06%) e óleo de soja (1,96%). Apenas café e frutas apresentaram queda nos embarques, de 8,99% e 6,67%, nessa ordem.

O bom desempenho é observado mesmo com a queda dos preços em dólar e com a valorização do real em relação às moedas dos principais parceiros comerciais do Brasil. A atratividade das exportações brasileiras do agronegócio (IAT-Agro/Cepea), preços em reais, caiu quase 12% no comparativo dos semestres.

Fiesp realizará seminário sobre o Siscoserv

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realizará no dia 30 de agosto mais uma edição do Seminário sobre o Siscoserv – Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio. O evento contará com a participação de representantes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e da Receita Federal do Brasil (RFB), gestores do sistema. A coordenadora-geral de Mercado Externo do Mdic, Renata Carvalho, fará uma palestra sobre o Siscoserv no período da manhã, das 9h40 às 10h20, seguida pelo técnico da RFB. Após as duas falas, haverá uma rodada de perguntas e respostas

BNDES abre linha para capital de giro

O Governo Federal anunciou a abertura de duas linhas de crédito que, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visam ajudar empresas que precisam de apoio financeiro para ter capital de giro, e para empresas em dificuldades que necessitam de apoio para recuperação judicial, extrajudicial ou de falência. A meta é criar condições para que empresas em situação de crise econômico-financeira superem dificuldades para obtenção de crédito.

Segundo a presidente do BNDES, Maria Sílvia Bastos Marques, a intenção do governo é melhorar as condições para as empresas “neste momento de elevada taxa de desemprego e economia em retração, e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial”. A primeira linha, de capital de giro, já existe no BNDES. É o Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda (Progeren), que teve seu prazo de vigência prorrogado até 31 de dezembro de 2017, além de receber um reforço orçamentário de R$ 2,3 bilhões.

Brasil na feira de couros em Xangai

Um dos principais balizadores da indústria mundial de couros no segundo semestre é a feira All China Leather Exhibition (ACLE), que ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, em Xangai. Neste ano, serão 21 empresas brasileiras e o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) expondo couros com o apoio do Brazilian Leather, projeto desenvolvido pelo CICB em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com o objetivo de incentivar as exportações de couros do país. A expectativa é de que a feira gere negócios na ordem dos US$ 200 milhões para o Brasil nos próximos 12 meses.

A ACLE acontece neste ano em meio à expectativa de retomada de negócios da China. “É um momento importante para o setor. Veremos qual será o comportamento do mercado chinês para os próximos meses, podendo definir novos caminhos dentro do planejamento das empresas”, destaca o presidente executivo do CICB, José Fernando Bello.

Melhora expectativa do setor eletroeletrônico

Sondagem da Abinee indicou que 46% das empresas do setor eletroeletrônico esperam crescimento das vendas no segundo semestre. Segundo o levantamento, 34% das indústrias consultadas indicaram queda e 20%, estabilidade, comparadas com igual período do ano passado. Apesar da melhora na confiança, a perspectiva positiva para a segunda metade de 2016 pode não ser suficiente para proporcionar crescimento das vendas e encomendas no consolidado do ano, em função do fraco desempenho do setor apresentado no primeiro semestre. De acordo com a sondagem, 37% das empresas projetam queda; 29%, estabilidade e 34% esperam expansão dos negócios em 2016.

Vicunha na Munich Fabric Start

A produtora de índigos e brins Vicunha Têxtil apresenta alguns de seus lançamentos na nova edição da tradicional Munich Fabric Start, importante evento europeu do setor têxtil que reunirá fornecedores de 37 países. A feira acontece nos dias 30 e 31 de agosto, na cidade de Munique, na Alemanha. Artigos de alta performance, com tecnologia que garante a flexibilidade e o conforto, estão entre os destaques. A Vicunha apresenta o denim com a tecnologia Dryarn®, que se adapta a mudanças climáticas, mantendo a pele arejada mesmo em dias quentes e repelindo a umidade. O artigo Emana Linea, desenvolvido para criar a sensação de bem-estar, também está entre as opções funcionais.

