Expo Pharma reunirá negócios, tecnologia e informação no Rio

Nos dias 21 e 22 de setembro, no Hotel Windsor Barra, na Zona Oeste do Rio, estarão reunidas na edição 2016 da Expo Pharma (www.expopharma.com.br), empresas do mercado farmacêutico, incluindo os nichos medicamentos (marca, genéricos e similares), higiene e beleza, nutricosméticos, nutrição esportiva, suplementos, tecnologia e serviços voltados para o PDV, e distribuição. Para usufruir das oportunidades que estão sendo preparadas pelos expositores, há um público setorizado e profissional, formado por empresários, gestores, grandes redes, farmácias independentes, farmacêuticos e compradores.

“A Expo Pharma vem, ao longo dos últimos anos, se esmerando em buscar as necessidades do varejo farmacêutico, principalmente em sua relação com os outros players do mercado. Desta forma, acreditamos estar contribuindo para o crescimento do setor como um todo e que, afinal, compõe, não somente nosso público alvo, como nossa variada gama de expositores”, afirma Fátima Facuri, diretora da Open Brasil Promoção e Eventos, empresa realizadora.