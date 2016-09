Explosão em edifício deixa ao menos 20 feridos na França

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, após uma explosão em um edifício na cidade de Dijon, na região leste da França. As informações são da Agência Ansa.

Em entrevista à emissora local BFM, o prefeito da cidade, François Rebsamen, esclareceu que a explosão “extremamente violenta” não teve motivações terroristas.

Segundo a procuradora da região, Marie-Christine Tarrare, o episódio provavelmente está ligado ao um vazamento de gás.

– Foi um acidente ou uma tentativa de suicídio – acrescentou.

O responsável pela explosão seria um homem entre 50 e 60 anos que estava deprimido após rompimento de um relacionamento amoroso.

Entre as vítimas, duas estão hospitalizadas em estado grave, 12 ligeiramente feridas e as demais estão em choque. Um centro de apoio provisório foi aberto nas imediações do prédio para atendê-las.

Agência Brasil, com informações da Ansa