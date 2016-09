Explosão de baterias fazem Samsung suspender vendas do novo Note 7

A Samsung Electronics anunciou hoje (2), em Seul, na Coreia do Sul, que irá suspender a comercialização do seu mais recente smartphone Galaxy Note 7 e que fará o recall nos aparelhos já vendidos. A gigante de tecnologia admitiu que as explosões denunciadas nos últimos dias foram provocadas por baterias defeituosas. Ontem, as ações da Samsung na bolsa de Seul chegaram a cair e fecharam com queda de 2%, depois de ter sido noticiada uma descida nas vendas do Note 7. Segundo a empresa, os reparos devem levar duas semanas.

No YouTube e nas redes sociais foram compartilhados vários vídeos com Note 7 queimados, devido a explosões durante ou após o carregamento da bateria.

O Note 7 estava sendo vendido em dez países desde dia 19 de agosto . A suspensão das vendas abrange todos os países e cerca de 2,5 milhões de unidades. Em Portugal, o lançamento estava marcado para 9 de Setembro, mas foi adiado.

Fonte oficial da empresa em Portugal confirmou que o lançamento foi adiado e afirmou que não há casos de explosões registados no país – o aparelho ainda não foi lançado em Portugal, mas podia haver queixas de consumidores que o compraram noutros países, informou hoje o Jornal PÚBLICO

Em comunicado, a marca sul-coreana diz que realizou “uma investigação minuciosa” e que detectou “um problema relacionado com a bateria”. “Foram reportados 35 casos em todo o mundo, e estamos agora a realizar uma inspecção minuciosa junto dos nossos fornecedores para identificar no mercado possíveis baterias afectadas. No entanto, e porque a segurança dos nossos clientes é uma prioridade absoluta, mandámos parar as vendas do Galaxy Note 7”, lê-se no comunicado da empresa.

“Admitimos a inconveniência que isto possa ter causado no mercado, mas esta decisão destina-se a garantir que a Samsung vai continuar a vender aos nossos clientes produtos da mais alta qualidade”, explicou em comunicado a marca sul-coreana.