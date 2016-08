Exército tenta golpe na Turquia

Militares da Turquia, afirmando falarem em nome do Estado Maior, anunciaram nesta sexta-feira que tomaram o controle do país em um golpe contra o primeiro-ministro Binali Yildirim e o presi-dente Recep Tayyip Erdogan, informou a Agência Ansa. “Para recuperar nossos direitos humanos, constitucionais e democráticos, estamos oficialmente assumindo o controle do país”, diz uma declaração da ala das Forças Armadas responsável pela revolta.

Por volta das 22h (hora da Turquia), tiros foram ouvidos em Ancara, capital do país, onde caças faziam voos rasantes e helicópteros militares tomavam os céus. Em seguida, foram fechadas as duas pontes sobre o estreito de Bósforo, em Istambul, no sentido Ásia–Europa.

Os militares impuseram a lei marcial e o toque de recolher em todo o país. Logo depois foi bloqueado o acesso às redes sociais, e militares invadiram a sede da TV estatal. Além disso, tanques se dirigiram ao Aeroporto Internacional de Ataturk, em Istambul, o mais movimentado do país.

“Os autores (do golpe) pagarão o preço mais alto”, garantiu Binali Yildirim, que ainda prometeu usar “força contra a força”. Porta-voz do presidente disse que o golpe envolve apenas uma parcela das Forças Armadas e que Erdogan ainda está no comando do país.

Segundo informações de agências internacionais, o presidente turco pediu ao povo para resistir ao golpe militar. “Sou ainda o presidente da Turquia e comandante-em-chefe: resistam ao golpe de Estado nas ruas e nos aeroportos”, disse.

Erdogan acusou o movimento Gülen, liderado pelo pregador Fethullah Gülen, de ser o responsável pelo golpe. Segundo fontes militares dos Estados Unidos, o presidente estaria em um avião com destino à Alemanha.

No final da noite, no horário brasileiro, o ministro do interior da Turquia, Efkan Ala, afirmou que a tentativa de golpe de estado no país foi repelida pelas forças leais ao presidente Erdogan. Segundo Ala, os líderes da revolta foram presos e a situação “está largamente sob controle”. A informação é da Agência Ansa Brasil.

