Ex-premiê, Cameron renuncia a cadeira de deputado

Dois meses depois de ter renunciado ao cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron abriu mão nesta segunda-feira de seu mandato de deputado, provavelmente colocando um ponto final, aos 49 anos, em sua carreira política. As informações são da Agência Ansa.

– Pensei muito sobre isso, e é a melhor coisa a se fazer. Seria muito difícil permanecer como ex-premier no Parlamento em uma posição isolada – declarou Cameron, que governou a Grã-Bretanha entre 2010 e 2016.

Além disso, ocupou uma cadeira de deputado pela cidade de Witney por 15 anos. Seu substituto será definido em uma eleição nos próximos meses. O ex-primeiro-ministro renunciou ao cargo de chefe de governo após a vitória dos eurocéticos no plebiscito sobre a permanência de Londres na União Europeia.

Apesar de ter convocado a consulta, ele fez campanha pelo “não” à chamada “Brexit”, o que forçou sua saída do poder. Agora o governo é chefiado por Theresa May, a quem ele garantiu apoiar “plenamente”.

Agência Brasil, com informações da Ansa