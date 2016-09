EUA multam Deutsche em US$ 14 bilhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aplicou uma multa recorde, de US$ 14 bilhões, ao Deutsche Bank, o maior banco alemão. A notícia jogou para baixo os mercados de ações, com fortes perdas no setor financeiro. No Brasil, a Bolsa fechou em queda de 1,4%; na semana, a baixa acumulada foi de 1,6%.

O Deutsche é acusado, como outros grandes bancos, de irregularidades na venda de títulos financeiros a investidores antes do início da crise de 2008, sabendo que eram tóxicos, mas sem os devidos alertas aos compradores. O banco anunciou que não pretende pagar a totalidade da multa e que as negociações “acabaram de começar”. O Deutsche constituiu provisões de US$ 6,2 bilhões em 30 de junho para resolver litígios em curso.

Não é de hoje que a situação do maior banco alemão preocupa os mercados. A instituição teria um rombo de 19 bilhões de euros caso houvesse uma nova crise financeira, segundo um estudo do Centro para a Investigação Econômica Europeia (ZEW) divulgado em agosto.