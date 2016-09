Estatuto do Torcedor será debatido na quinta-feira no Senado

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) debaterá, na quinta-feira, o Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003). A ideia do senador Helio José (PMDB-DF), que propôs a audiência pública, é fazer um balanço da aplicação da legislação.

Pontos do Estatuto foram suspensos ou alterados, por exemplo, para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Isso permitiu a venda de bebidas durante os jogos. Projetos em tramitação no Senado também pretendem modificar dispositivos como a permissão para que torcedores de clubes envolvidos em episódios de violência e punidos com a realização de partidas com portões fechados possam ter o acesso liberado aos estádios. Propostas como essa devem ser esclarecidas no debate.

Para a reunião, foram convidados o promotor de Justiça do Distrito Federal, Bruno Osmar Vergini de Freitas; o representante das Torcidas Organizadas do Distrito Federal, Wallace Reis Mendonça; e representantes do Ministério do Esporte e das secretarias de Segurança Pública e da Paz Social e de Esporte do Distrito Federal.

A reunião será na sala 13 da Ala Alexandre Costa, a partir das 10h.

Agência Senado