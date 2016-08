A segunda parte do leilão do espólio de Paulino de Assis Souza tem visitação ainda nesta quinta-feira (1) das 9h às 12h e pregão neste mesmo dia, às 19h30, na Rua Oswaldo Cruz, 133, apartamento 701, no Flamengo (RJ). São peças reunidas por anos, como: militaria; arte sacra; vidros; cama, mesa e banho; metais; livros; mobiliário; quadros; moedas; e curiosidades. Na segunda-feira (5) Conrado tem pregão de artes e antiguidades de diversos comitentes pelas mãos da leiloeira Ana Mello às 20h, sendo agendada a visitação. O ritmo continua com outro leilão de dois dias, marcado para segunda e terça-feira (5 e 6) às 19h30. O catálogo e as fotos estão em seu website www.conradoleiloeiro.com.br ou em seu escritório à Rua Anita Garibaldi, 29 loja B, em Copacabana (RJ). Outros leilões de arte já estão em andamento.

Joias em Botafogo

Horácio Ernani Rodrigues de Mello bate o martelo em joias reunidas em torno de 200 lotes. A visitação será por agendamento prévio e o leilão online acontecerá nesta segunda-feira (5) às 20h em seu website www.ernanileiloeiro.com.br e no seu escritório, no Espaço Ernani de Arte e Cultura, na Rua São Clemente, 385, em Botafogo (RJ).

Imóveis no Rio

Diversos imóveis em pregão no Rio de Janeiro, pelas mãos do leiloeiro Jonas Rymer. Nesta sexta-feira (2), às 16h, ele bate o martelo para uma residência na Rua Rigel Pacca Correia, 349, casa 25, Maria Paula, São Gonçalo. Construída em alvenaria, se divide em varanda, sala, dois quartos (uma suíte com closet), cozinha, banheiro social e área de serviço. Toda em piso de cerâmica, exceto na varanda que tem piso romano e banheiros com paredes revestidas por azulejos; janelas, portas internas e externas de madeira. Casa com dois pavimentos, possui laje coberta por telhas coloniais e se encontra em bom estado de conservação em rua plana e asfaltada, sendo preço base de R$ 276.770,89.

Segunda-feira (5), às 14h30, no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, na Avenida Erasmo Braga, 115, térreo (hall dos elevadores), Castelo, Jonas Rymer recebe os lances pela loja VI do edifício denominado Visconde dos Arcos, situado à Rua do Rezende, 119, Centro, Freguesia de Santo Antônio, avaliado em R$ 94.289,64; pela casa situada na Rua Cinco de Julho, 458, em Icaraí, Niterói, com respectivo terreno, avaliado em R$ 1.084.941,92; e, na terça-feira (6), às 12h, no Átrio do Fórum de Niterói (Rua Visconde de Sepetiba, 519, Centro, em Niterói), recebe lances pelo imóvel comercial constituído pela sala 1004, medindo 40m² com direito a uma vaga de garagem do Edifício Andrade Neves, na Rua Andrade Neves, 25, São Domingos, Niterói, avaliado em R$ 343.070,10. Informações detalhadas no website www.rymerleiloes.com.br

Leilões em andamento

www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.brameleiloes.com.br, http://www.brbid.com, www.conradoleiloeiro.com.br, www.depaula.lel.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.joaoemilio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.marioricart.lel.br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.rjleiloes.com.br, www.rodrigoportella.lel.br, www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.br, www.sergiocorreia.com.br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.thaisqueirozleiloeira.com.br