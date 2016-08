A tentativa de se recuperar o equilíbrio ecológico através das ferramentas do Direito, promovendo-se desta forma a justa reparação patrimonial em face das agressões cometidas ao meio ambiente. É de se anotar que nem sempre o desfalque causado à natureza e a consequente redução de seu poder de renovação permite fazer uma avaliação com critérios objetivos para se atingir o justo valor correspondente aos danos causados. Note-se a variedade de consequências danosas produzidas através de uma diversidade de ações nocivas gerando por consequência a poluição dos mananciais, deteriorando a qualidade da água, efetuando o desmatamento agressivo e incontrolável, cujo resultado será a fruição de gases nocivos à segurança de todos.

Algum êxito se tem obtido na busca de soluções racionais para dar um fim ou para atenuar os efeitos das agressões à natureza, sempre uma tarefa árdua. Muitas vezes os danos causados não deixam rastros de suas origens, muitas vezes sequer se tem conhecimento da extensão de seus efeitos e nem se a vítima é pessoa física ou jurídica ou apenas o meio ambiente.

Bem a propósito, leciona José Afonso da Silva em sua obra Direito Ambiental Constitucional (8ª edição 2010 – Editora Malheiros, página 319): “De fato, a lei fala em dano ao meio ambiente e a terceiro. Quer dizer: a vítima pode ser uma pessoa – e será ela a beneficiária do ressarcimento –, mas também pode ser simplesmente o meio ambiente, sem referência direta a alguém. O dano assim mesmo é reparável. A questão fica no saber quem será o beneficiário. Se o dano for causado diretamente à pessoa, esta será ressarcida. Se, porém, o dano for ao meio ambiente, beneficiária da indenização será a coletividade, que se torna a prejudicada, como ocorre, em geral, com os danos a interesses coletivos. Como não há modo de ressarcir diretamente a coletividade, a Lei de Ação Civil Pública (art. 13) estabeleceu que a indenização pelo dano causado reverta a um Fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representante da comunidade, sendo seus recursos destinados à recomposição dos bens lesados. O referido Fundo, com a denominação de Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD está hoje regulamentado pela Lei 9.008, de 1995, que criou o Conselho Gestor daquele Fundo, e pelo Decreto 1.306, de 1994”.

Considere-se que, ao ser atingido o patrimônio natural, sua consequência imediata é o abalo e a perda dos eu potencial ecológico, afetando ecossistemas e impedindo em muitas situações que a recomposição natural continue ocorrendo. A repercussão de sítios ecológicos atingidos pela incontrolável ação predadora do próprio homem vai gerar a necessidade de se produzir várias medidas muitas até obtendo êxito na busca do reequilíbrio ecológico. Logicamente, cabe ao responsável pelo dano o ressarcimento destes prejuízos que é o desfalque resultante de sua agressão ambiental.

É hora inclusive de se prestar homenagem à Lei 6.938, de 31/8/1981, anterior à Carta Magna vigente. Esta lei instituiu a Politica Nacional de Meio Ambiente e foi recepcionada pela Carta de 1988. É uma lição de aprendizado quanto à noção do meio ambiente e das causas que o agridem. O legislador ambiental como já se sabe procura conceituar os temas que compõe a matéria ambiental, na lei em referência considera o meio ambiente como o conjunto de condições, leis influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em todas em suas formas. Casuisticamente define degradação da qualidade ambiental como alteração adversa das características do meio ambiente, sendo por outro lado a poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que prejudiquem saúde, segurança e bem-estar da população.

A realidade é o fato que as lesões ambientais muitas vezes se prolongam por décadas ou vêm a produzir efeitos nocivos muito após haver ocorrido. Muito bem o legislador constitucional quando impõe a defesa e preservação do meio ambiente, visando os presentes e futuras gerações.

Desembargador Sidney Hartung Buarque

Mestre em Direito Civil.