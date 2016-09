Eneva assume 95% da participação da OGX na Parnaíba Gás Natural

A OGX e Óleo e Gás Participações subscreveu 14.875.412 ações da Eneva. Em contrapartida, a OGX transferiu para a Eneva 95% da participação que detinha no capital social da Parnaíba Gás Natural. Essa transferência está condicionada à homologação do aumento de capital aprovado em assembleia geral de acionistas da Eneva em 2 de agosto e à entrega das ações subscritas pela OGX no aumento de capital. A companhia informa, ainda, que concretizou a venda da participação remanescente no capital social da PGN para a Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações. As operações estão abrangidas no acordo parcial anunciado em julho e fazem parte das negociações em curso com credores. A OGX suspendeu as assembleias de debenturistas, na sexta-feira pela manhã, para tratar da conversão das debêntures em ações de emissão da OGX e da incorporação da OGPar pela OGX. A assembleia dos debenturistas com papéis da terceira emissão da companhia ocorrerá em 30 de setembro.

Marcos Grodetzky deixa Conselho da Oi

O grupo de telecomunicações Oi anunciou que Marcos Grodetzky renunciou ao posto que mantinha no Conselho de Administração da companhia. A empresa não citou motivos para a renúncia de Grodetzky, que estava no posto desde setembro de 2015. O executivo, que foi diretor financeiro da Oi, era alvo de um pedido de destituição pelo fundo Société Mondiale.

HP comprar área de impressoras da Samsung

A HP Inc anunciou que vai comprar a divisão de impressoras da Samsung m um acordo avaliado em US$ 1,05 bilhão. A Samsung vai investir de US$ 100 milhões a US$ 300 milhões na HP por meio de compras no mercado aberto assim que o acordo for concluído.

Sanofi e Google formam aliança sobre diabetes

O laboratório farmacêutico francês Sanofi e a empresa de ciências da vida do Google, Verily, vão investir cerca de US$ 500 milhões em uma joint venture que combinará aparelhos e serviços. A Sanofi já tinha afirmado no ano passado que estava trabalhando em parceria sobre diabetes com o Google. O acordo aconteceu pouco mais de um mês depois que a britânica GlaxoSmithKline e a Verily, anteriormente conhecida como Google Life Sciences, criaram uma nova empresa focada em combate de doenças por meio de foco em sinais elétricos no corpo. A joint venture criada chama-se Onduo e vai se concentrar inicialmente sobre a comunidade de tipo 2, especificamente no desenvolvimento de soluções que possam ajudar as pessoas a tomar melhores decisões sobre seu cotidiano. Ela afirmou que a Sanofi vai deter 50% da parceria e investirá US$ 248 milhões na aliança.

Índia investigando Embraer

A Índia está em busca de informações da Embraer depois que reportagem revelou investigação dos EUA sobre negociações da fabricante de aeronaves em todo o mundo, possivelmente incluindo a compra de 3 aviões de vigilância do país asiático de 2008. O Ministério da Defesa indiano vai pedir explicação e detalhes e pode tomar medidas adicionais, uma vez que recebe uma resposta, disse o porta-voz Nitin Wakankar, pelo twitter. Na semana passada, a Folha de S.Paulo disse que Embraer tem sido alvo de investigação por autoridades norte-americanas sobre transações comerciais com a República Dominicana; investigação foi ampliada para incluir o envolvimento da companhia brasileira com mais países, entre eles a Índia.

Contax conclui divisão

A Contax concluiu na sexta-feira a venda da divisão Allus para o grupo espanhol Konectanet numa transação de US$ 140,4 milhões. Os recursos serão usados para recomposição de caixa e amortização antecipada de parte da dívida da companhia.

Brasil Pharma esclarece reportagem

A Brasil Pharma prestou esclarecimentos à CVM e à BM&FBovespa sobre matéria da Reuters em que fala que a empresa está prestes a vender ativos. A companhia afirmou que não há qualquer definição de venda e que ela e a sua controladora, o BTG Pactual, avaliam oportunidades constantemente.