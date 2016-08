Empréstimos pessoais e cartões de crédito lideram ranking de inadimplência

De acordo com a Serasa Experian, em 2015 os valores devidos por pessoas físicas chegaram a R$ 246 bilhões. Baseado nisso, levantamento feito pela Acordo Certo, plataforma de negociação de dívidas, mostra que os empréstimos pessoais e cartões de créditos lideram o ranking das dívidas, com ticket médio de R$ 3.031. A pesquisa analisou uma base com mais de 28 mil CPFs que demonstraram intenção em regularizar os débitos através do site.

O ranking da Acordo Certo dos setores onde os brasileiros mais concentram dívidas é seguido por financeiras de automóveis, concessionárias de água, luz e telefone e educação. O levantamento teve por objetivo mostrar o volume de dívidas por setores e foi realizado a partir de CPFs cadastrados na plataforma, que possibilita às empresas estabelecer um canal de negociação com seus clientes para fechar acordos que diminuam seus prejuízos com a inadimplência e, do outro lado, ajudar os consumidores a limpar o nome de forma rápida, direta, segura e com total privacidade.

Cresce o uso do crediário entre os profissionais autônomos

Com o aumento do desemprego, a maioria da população tem buscado alternativas para continuar mantendo a renda familiar. Com isso, muitas pessoas estão tendo de encarar um emprego sem carteira assinada, um pequeno negócio por conta própria ou vivendo de bicos. E, quando se tornam autônomos, encontram outra dificuldade, a concessão de crédito.

Com base na Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Crediário realizada pela MultiCrediário, serviço oferecido pela MultiCrédito, somente em maio o número de compras parceladas no crediário entre os autônomos cresceu 2 pontos porcentuais, o número de pagamentos honrados cresceu 0,6%, passando de 82,04% em abril para 82,54% em maio.

O perfil do consumidor autônomo que tem buscado esse meio de pagamento como alternativa – já que ele possibilita a realização de compras por pessoas não bancarizadas que têm renda, mas não conseguem comprová-la – é na maioria de mulheres, casadas, entre 21 e 30 anos, que possuem renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.500.

– O crediário é um dos meios de pagamento mais antigos do País, e está figurando entre os principais na crise. No fim do segundo semestre de 2015, houve aumento de 4,9% em sua utilização. A MultiCrédito registrou em sua base aumento de 12% em novos clientes nos primeiros meses de 2016 em comparação aos números do primeiro trimestre de 2015 – afirma Flávio Vaz Peralta, vice-presidente comercial da MultiCrédito.

O cenário adverso é o grande responsável pelo aumento da inadimplência em cheque no mês de maio, que alcançou 3,25%, aumento de 14,43% em relação ao resultado de abril (2,84%). Em 2015, no mesmo período, o índice foi de 2,76%.

Ainda de acordo com a Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Cheques realizada pelo TeleCheque, serviço oferecido pela MultiCrédito, o valor médio gasto por pessoa jurídica com cheque foi de R$ 1.367 em maio, aumento de 2,16% em comparação ao resultado de abril.

Dinheiro é um dos principais motivos das brigas conjugais, mostra pesquisa do SPC Brasil

Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que muitos relacionamentos amorosos podem acabar em brigas quando o assunto é dinheiro. O levantamento, realizado em todas as capitais e no interior do país, mostra que na opinião das mulheres casadas o motivo mais citado para brigas dentro de casa é a forma com que elas e seus cônjuges gastam o dinheiro, mencionado por 37,5% das entrevistadas. Em segundo lugar, com 31,5% de menções, está a falta de dinheiro. Essas duas razões ficaram à frente, inclusive, de outras respostas polêmicas como, divisão das tarefas domésticas (25,7%), ciúmes (19,6%), a forma de educador os filhos (17,1%) e bebidas e cigarros (14,6%).

O educador financeiro do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli explica que não é apenas a falta de dinheiro que atrapalha a vida dos casais. O excesso ou o modo em que ele é gasto também pode se transformar em um problema.

– Muitos casais enfrentam dificuldades para chegar a um consenso sobre os hábitos de consumo de um e de outro e também sobre a melhor forma de administrar as finanças da família. Uma boa dica é separar uma quantia mensal do orçamento para que cada um possa fazer seus gastos individuais, sem a interferência do outro. Isso ajuda até na manutenção da autoestima, pois cada um vai se sentir responsável em fazer bom uso deste dinheiro – explica Vignoli.

Para o educador financeiro, os casais precisam criar o hábito de conversar sobre as finanças para evitar que o assunto seja foco de desgastes na vida conjugal. Segundo a pesquisa, três em cada 10 (30,3%) mulheres entrevistadas disseram ter o hábito de esconder compras que realizam, principalmente roupas (11,5%), cosméticos (9,5%), comida (6,2%) e sapatos (5,4%). “Saber qual é a renda da casa, quem tem dívidas em atraso e principalmente quais são os sonhos, as prioridades, os objetivos individuais e também os compartilhados, é fundamental para o sucesso do relacionamento. O melhor caminho é sempre o da transparência, seguido de traçar objetivos e de fazer um bom planejamento financeiro”, afirma Vignoli.

Principais gastos das mulheres são com roupas, calçados e produtos para o cabelo

Além de identificar o papel do dinheiro no relacionamento conjugal, o levantamento procurou traçar o comportamento de compra das mulheres brasileiras. A pesquisa revela que as compras pessoais que envolvem os maiores gastos do público feminino são as roupas e calçados (60,9%), seguidos pelos produtos para o cabelo (45,9%). Itens para os cuidados com a casa (39,4%), perfumes (37,5%), alimentação fora de casa (32,0%), lanches, doces e salgadinhos (28,6%), roupas íntimas (26,7%), cremes (22,8%), salão de beleza (21,1%) e contas de celular (20,8%) completam a lista.

Quando perguntadas sobre o lugar onde concentram a maior parte das compras pessoais, com exceção das que são realizadas para o funcionamento da casa, os supermercados são os locais mais citados (60,3%), principalmente entre as mulheres das classes C, D e E (62,4%). Na sequência vêm as lojas de rua, (37,0%), revendedores de cosméticos (33,8%) e internet (32,4%). Na avaliação das mulheres ouvidas pelo levantamento, os fatores mais importantes e que mais tendem a influenciá-las no momento da compra são as promoções (64,7%), a atratividade dos preços (53,0%) e as facilidades na forma de pagamento (34,3%).

Embora tenham conquistado seu lugar no mercado de trabalho, as brasileiras ainda não se libertaram das responsabilidades da rotina doméstica. Segundo a pesquisa, 70,8% das entrevistadas garantem que são as principais responsáveis pela organização da casa, ou seja, colocar as coisas no lugar, arrumar a cama e guardar a louça, etc. Consideradas somente as mulheres casadas ou em união estável, a pesquisa mostra que o desequilíbrio na divisão de trabalho entre os cônjuges é ainda maior: 80,0% das entrevistadas assumem o protagonismo na hora de arrumar a casa, com percentuais semelhantes para os cuidados com a roupa (83,0%), limpeza da casa (75,8%), alimentação (77,1%) e criação dos filhos (63,8%). Com uma divisão tão desigual, seis em cada 10 mulheres casadas ou em união estável (57,7%) se sentem sobrecarregadas para realizar as atividades de casa.

Diante dessas dificuldades para encontrar tempo livre, a pesquisa procurou saber quais são os produtos ou serviços tidos como sonhos de consumo e que facilitariam a vida no dia a dia, reduzindo o cansaço e estresse. As respostas são bastante divididas, mas ainda assim, a principal menção diz respeito à contratação de empregada doméstica, diarista ou faxineira para ajudar nas atividades do lar (9,9%). Em seguida aparecem a compra de automóvel (8,7%), máquina de lavar roupa (6,9%), lava-louças (4,6%) e aspirador de pó (4,0%). Considerando a realidade financeira das mulheres entrevistadas, os produtos que elas pretendem adquirir nos próximos três meses para ter mais tempo livre dizem respeito aos eletrodomésticos para a cozinha (30,2%) e para a limpeza da casa (27,1%).

O levantamento ouviu 810 mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, de todas as classes sociais em todas as capitais e no interior do Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um intervalo de confiança a 95%.