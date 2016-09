Empreender em tempos de crise

O empresário de sucesso geralmente é um generalista. Ser generalista não significa conhecer superficialmente um pouco de tudo. Significa ter uma visão da empresa como um todo e conhecer muito bem como funcionam todas as cadeias produtivas. A visão holística do empreendimento é necessária para a empresa crescer. A tomada de decisão deve ser descentralizada quando o assunto re­quer conhecimento técnico. Entretanto, deve ser centralizada quando a questão for referente a ins­tituição como um todo.

O maior patrimônio do “dono do negócio” é a confiança na sua pala­vra. Por isso, evite mal-entendidos, deixe sempre as regras claras e cumpra-as sem que haja a necessidade da interferência de terceiros. Parece óbvio, mas muitos empreendedores criam constrangimentos por se esquecerem de compromissos acertados. A falta do cumpri­mento da palavra empenhada desmoraliza o empresário diante de to­dos, tanto clientes, quanto funcionários.

E isso não é apenas referente a assuntos financeiros. Promessas “me­nores” como “ligarei para você na semana que vem!”, quando não cumpridas, também decepcionam e abalam a confiança no dono do negócio. Não julgue o que deve ou não ser cumprido. Quando pro­meter, cumpra!

Empresas com bom planejamento estratégico

mantêm bom desempenho

Outro ponto crucial para o sucesso do empreendimento é a inovação. Ao planejar, esboçamos o caminho a seguir e concentramo-nos no foco estabelecido. Assim, um bom planejamento estratégico funciona como a bússola de uma empresa. Tudo aquilo que for planejado deve ser revisado continuamente para que eventuais ajustes sejam feitos.

Infelizmente, muitos empresários ainda não acreditam totalmente na necessidade de um planejamento estratégico, pois pensam que agilidade e eficiência são suficientes para a resolução de todos os problemas. Os gestores dessas organizações tomam providências, assumem responsabilidades, mudam alguns procedimentos, tentando melhorar a empresa, porém não seguem uma estratégia. Vaga-se por diversas formas de caminho e estes se revelam destrutivos a longo prazo.

A estratégia importa sim, e muito. As empresas com bom planejamento estratégico mantêm um bom desempenho por um longo período de tempo. A falta de estratégia é uma das principais razoes das crises. Nenhuma empresa deve crescer a qualquer preço, o empreendedor deve respeitar um limite fundamental a manutenção da qualidade, ponto alto do seu negócio.

Pense sempre na empresa como algo separado de você. Trabalhe pela empresa e não na empresa. Empreender com inovação e planejamento estratégico é a fórmula mais sensata para garantir a permanência do seu negócio, mesmo num quadro de crise e oscilações financeiras.

Durante a crise em que o Brasil está passando, “as cartas do baralho estão sendo misturadas e distribuídas novamente”. As pessoas estão abertas para as novidades apresentadas pelas empresas e muito atentas na relação custo x benefício. O momento atual de crise no Brasil está fechando muitos empreendimentos, mas também está proporcionando a oportunidade rara de grande crescimento para quem realmente é inovador e atento ao seu negócio.

Roberto Barretto de Carvalho

Administrador de empresas, é diretor e sócio fundador do Brasillis Idiomas.