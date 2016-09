Embraer fecha acordo de venda de aviões com empresas chinesas

A Embraer assinou um contrato de vende de até cinco aviões E190 para a Colorful Guizhou Airlines da China por um valor de US$ 249 milhões, anunciou a empresa no final da sexta-feira. Em um comunicado à imprensa, a Embraer disse que a venda foi combinada durante o seminário comercial Brasil-China em Xangai. O negócio inclui as compras confirmadas de dois aviões e o direito de compra de outros três. Os primeiros dois serão entregues em 2017.

A Embraer também fechou a venda de dois jatos privados Phenom 300 para a Colorful Yunnan General Aviation. A venda confirma o interesse crescente da China na Embraer, disse o diretor-geral da empresa, Paulo Cesar de Souza, acrescentando que a companhia entregou 230 aviões à China nos últimos 15 anos.

“A China tem grande potencial para nós e representa 12% da nossa renda”, comentou ele. “Desejamos que a frota de E190 nos ajude a construir um corredor aéreo dentro e fora da Província de Guizhou, e contribua finalmente para melhorar a conectividade da região do sudoeste da China”, disse o presidente da Colorful Guizhou, Zhai Yan.

