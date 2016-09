Em alta e em baixa

As TVs abertas não ligam para as Paralimpíadas – exceção da TV Brasil, da EBC, aquela que o Governo Temer tenta matar por inanição. O noticiário dos canais privados se limita a relatar as medalhas conquistadas pelo Brasil e, quando muito, retratar um caso de “superação”. O chamativo estúdio que a Rede Globo montou no meio do Parque Olímpico está vergonhosamente fechado, às escuras. Quem quiser acompanhar as transmissões, fica limitado ao canal público ou, na televisão paga, a um ou dois canais do SporTV – ante os 16 que só esta emissora oferecia durante as Olimpíadas.

Mas o interessante é que, apesar deste virtual boicote, os Jogos Paralímpicos estão na boca do povo. Nas redes sociais, nos sites, nos ônibus, chama a atenção a quantidade de pessoas interessadas nas competições. Basta olhar para o número de ingressos vendidos: esta quinta-feira deve-se chegar à marca de 1,5 milhão, de 2,5 milhões colocados à venda, o que deixa o Rio com a medalha de prata – em primeiro lugar está Londres-2012, com 2,8 milhões de entradas comercializadas.

Pelo menos duas lições neste caso: a primeira, é o contínuo descasamento entre a mídia empresarial e seu público; a segunda, a redução da importância desta mídia, suplantada por outras fontes de informação mais democráticas.

Portos crescem

Em 26 de outubro, a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) realizará em Brasília o 3º Encontro ATP, que terá como tema “Inovação, tecnologia e sustentabilidade”. O evento reunirá 200 convidados – os principais empresários do setor portuário, autoridades, políticos e entidades de classes em defesa da infraestrutura e logística brasileira.

Entre os palestrantes, a consultora sênior do Porto da Antuérpia, Tessa Major; o representante da América do Sul do Porto de Roterdã, Peter Lugthart; e o diretor de planejamento de negócios e desenvolvimento das Américas do Porto de Dubai, Michael Benthey. O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, fará a abertura.

“O setor portuário, mesmo diante da crise econômica que o país enfrenta, dá sinais de robustez com perspectivas ainda maiores de crescimento”, avalia o diretor-presidente da entidade, Murillo Barbosa.

Equiparação

Os médicos da rede federal estão muito próximos de receber a complementação da gratificação por desempenho, suspensa desde 2012, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio (SinMed/RJ), Jorge Darze, que obteve apoio da senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), líder do governo. A parlamentar vai se reunir com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, para que seja realizado o pagamento da diferença.

No início deste ano, os ministérios da Fazenda e do Planejamento já tinham autorizado os recursos necessários para a equiparação da gratificação por desempenho dos médicos federais a outras categorias de nível superior.

Contribuinte tem opções

Sobre a nota “Nas costas do contribuinte”, publicada nesta coluna dia 13 (12 no site), a Secretaria da Fazenda de São Paulo enviou o esclarecimento: “O objetivo do emissor gratuito pela Secretaria da Fazenda de São Paulo foi a massificação do documento fiscal (NF-e). Quando os documentos fiscais passaram para a forma eletrônica, poucas empresas dispunham do sistema imediatamente, o que poderia gerar dificuldades para os contribuintes. Este quadro se alterou no cenário atual, já que a obrigatoriedade da NF-e se iniciou em 2006, e sua função foi cumprida.

“O emissor gratuito é limitado em suas funções em relação a outros aplicativos disponíveis no mercado que possibilitam integrações com os demais sistemas das empresas. A Fazenda conta também com projetos de sucesso como a Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) e o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais eletrônicos (CF-e-SAT), para os quais não foram desenvolvidos emissores gratuitos e o mercado tem suprido essa necessidade.

“Desde que o Estado de São Paulo anunciou o fim do emissor gratuito, várias empresas desenvolveram seus produtos e os colocaram no mercado. Há desde versões básicas, inclusive gratuitas, a outras mais completas (…)

“Para atender a uma parcela de 7,8% de contribuintes que utilizam o aplicativo atualmente e terão de se adaptar a outro emissor, a Secretaria da Fazenda concedeu o prazo até 1º de janeiro de 2017 para que o sistema seja descontinuado e a migração possa ser feita gradualmente, informação amplamente divulgada desde abril de 2016.”

Rápidas

A Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Justiça, em pareceria com Ministério da Ciência e Tecnologia, realiza o seminário Iniciativas do Governo Federal em Tecnologia Assistiva, nesta quinta-feira, às 10h, no Auditório do Armazém 2 da Casa Brasil, no Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro *** Nestas quinta e sexta-feira, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul realizará o V Congresso sobre Questões Polêmicas no Direito Tributário, nos Tribunais e no Processo Administrativo, no auditório da Aiamu, no Centro de Porto Alegre.