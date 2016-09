“Certamente, tais elementos probatórios são questionáveis, mas, nessa fase preliminar, não se exige conclusão quanto à presença de responsabilidade criminal, mas apenas justa causa”, diz um trecho da decisão do juiz Sérgio Moro, que aceitou denúncia apresentada pela força-tarefa da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia da Silva, e outras seis pessoas. Com a decisão, todos viram réus nas investigações.

Na visão do especialista em Direito Público e Eleitoral Marcelo Gurjão Silveira Aith, o juiz não tinha outra alternativa a não ser receber a denúncia “após toda pirotecnia da apresentação” pelo Ministério Público. Marcelo Aith acredita que “o julgamento será muito rápido e deve ocorrer até novembro, tendo em vista a ânsia punitiva que vigora no Brasil neste momento”.

Na denúncia, apresentada na semana passada, o procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa, disse que Lula era o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato”. O ex-presidente foi denunciado à Justiça Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, Lula recebeu R$ 3,7 milhões de propina de empresas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, por meio de vantagens indevidas.

A irrisória quantia, diante do bilionário esquema que é investigado, obrigou Moro a se explicar. “Observa-se que, embora aparentem ser, no presente caso, desproporcionais os valores das, segundo a denúncia, vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente com a magnitude do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, esse é um argumento que, por si só, não justificaria a rejeição da denúncia, já que isso não descaracterizaria o ilícito, não importando se a propina imputada alcance o montante de milhares, milhões ou de dezenas de milhões de reais”, disse o juiz.

“Nem mesmo os defeitos formais da peça acusatória e a ausência de uma prova contra Lula, como amplamente reconhecido pela comunidade jurídica, impediram que o referido juiz levasse adiante o que há muito havia deixado claro que faria: impor a Lula um crime que jamais praticou”, argumentou a defesa do ex-presidente.

Com relação aos efeitos eleitorais, o especialista Marcelo Aith destaca que “o ex-presidente poderá ficar inelegível até as eleições de 2018” após o julgamento em segunda instância.