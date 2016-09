Economia mundial recupera-se, mas enfrenta vários riscos e desafios, diz presidente chinês

Hangzhou (China) – A economia mundial está se recuperando, mas enfrenta vários riscos e desafios, como dinâmica de crescimento insuficiente, falta de demanda, volatilidade persistente nos mercados financeiros e comércio e investimento internacionais fracos, disse neste domingo em Hangzhou o presidente chinês, Xi Jinping.

Oito anos depois da crise financeira global, a economia mundial está mais uma vez em um momento crítico, disse Xi na Cúpula do Grupo dos 20 (G20), que começou neste domingo na cidade oriental chinesa de Hangzhou. O ímpeto de crescimento trazido pela onda anterior de progresso tecnológico está diminuindo, e a mais recente onda de revolução tecnológica e industrial ainda não ganhou força, disse Xi.

A população em envelhecimento e o crescimento desacelerado da população também pesam sobre a economia e a sociedade das principais economias, segundo Xi. Além disso, a globalização econômica enfrenta retrocessos, pois o protecionismo está voltando e os acordos do comércio multilaterais sofrem impactos. Apesar do progresso significativo na reforma da regulamentação financeira, os riscos, como alta alavancagem, estão se acumulando, afirmou Xi.

Papel de liderança

O presidente chinês disse que o G20 deve assumir um papel de liderança nos assuntos importantes. O grupo deve encontrar uma direção e um caminho para a economia mundial com uma visão estratégica, afirmou Xi na cerimônia de abertura da Cúpula. Para satisfazer a demanda da economia mundial, o G20 deve passar a ter uma governança de longo prazo, em vez de enfrentar crises, declarou.

O grupo deve trabalhar com ações reais e não palavras vãs, disse Xi, pedindo ações concretas para implementar os planos conjuntos sobre desenvolvimento sustentável, financiamento verde e anticorrupção. Também deve buscar opiniões de todas as partes e escutar as vozes dos países em desenvolvimento, a fim de tornar o mecanismo mais inclusivo, indicou o presidente chinês.

Os países têm aspiração comum pelo crescimento econômico e desenvolvimento apesar das condições, status de desenvolvimento e desafios diferentes. Xi pediu que as nações aumentem a parceria para atravessar as dificuldades econômicas globais.

Cinco propostas

O presidente chinês pediu que a Cúpula do G20 ofereça soluções para que a economia mundial tome um caminho de crescimento robusto, sustentável, equilibrado e inclusivo. Como líder da segunda maior economia do mundo, Xi fez cinco propostas aos membros do G20 para impulsionar o crescimento global.

Primeiro, fortalecer a coordenação nas políticas de macroeconomia, promover o crescimento e proteger a estabilidade financeira.

Segundo, inovar os modelos de crescimento e explorar novos motores de crescimento.

Terceiro, melhorar a governança econômica global e a garantia de mecanismo.

Quarto, construir uma economia global aberta e continuar promovendo a liberalização e facilitação do comércio e do investimento.

E por último, promover o crescimento inclusivo por meio da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Agência Xinhua