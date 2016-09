Dura lição

Como a operadora de telefonia fixa com mais clientes no país chega à situação de entrar com o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil? E como uma das principais operadoras de saúde, que até pouco tempo atrás investia milhões anualmente em um time de futebol, está há mais de um ano sob intervenção da Agência Nacional de Saúde?

Por mais que a economia brasileira ainda apresente momentos de instabilidade, o número de clientes que ambas possuem deveria colocá-las em um patamar que as permitissem ter mais tranquilidade em períodos de crise. A verdade é que nenhuma empresa – independente do tamanho – se mantém sustentável quando há sucessivos erros de gestão. E não há como imaginar outra resposta dada a situação que lemos diariamente nos jornais sobre essas duas organizações. Investimentos equivocados, falta de transparência e insistência com modelo de negócio saturado são fatores comuns a gestões ineficientes.

É preocupante ver a crise de duas

das maiores empresas em seus segmentos

No fim, quem mais sofre com os erros são os funcionários e os clientes. A empresa de telefonia, por exemplo, como parte de seu processo de reestruturação, demitiu em maio cerca de 2 mil pessoas. Isto em um cenário no qual o desemprego cresce a cada mês, e o tempo médio de recolocação no mercado de trabalho está em oito meses. A operadora de saúde tenta reencontrar o equilíbrio financeiro, mas sofre com disputas políticas internas. Enquanto isso, empresas têm ouvido de seus funcionários reclamações sobre a queda na qualidade dos serviços.

No mercado corporativo, quando qualquer grande empresa enfrenta momentos de turbulência, cria-se um ambiente de instabilidade vulnerável a especulações, o que, na maioria das vezes, afeta diretamente a rotina dos funcionários. A consequência inevitável é a queda de produtividade. Evitar a desmotivação e o desengajamento torna-se um dos maiores desafios para essas empresas, principalmente, pois recuperar a confiança dos funcionários está longe de ser uma tarefa simples. A capacidade de planejar ações estratégicas que tenham resultado em curto prazo e margem de erro zero, é o único caminho para sair do fundo poço.

Apesar de discursos maniqueístas existentes que demonizam as grandes empresas, nada de bom resultará na falência de uma das duas organizações. Pelo contrário. Comunicação e Saúde são dois setores indispensáveis para o desenvolvimento econômico-social do país. Por isso, é preocupante assistir a crise de duas empresas que estão entre as maiores em seus segmentos, ainda mais quando, teoricamente, deveriam ter suas gestões acompanhadas por agências reguladoras.

Como aceitar que mais de 70 milhões de pessoas possam ficar sem os serviços de telefonia ou internet e que mais de 800 mil pessoas fiquem sem o seu plano de saúde? A lição precisa ser aprendida.

Paulo Sardinha

Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ).