Do início do ano até o momento a população pagou R$ 1,3 trilhão em tributos

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu a marca de R$ 1,3 trilhão hoje, às 7h10. O valor representa o total de taxas, impostos e contribuições pagos pela população brasileira desde o começo do ano. Foi registrado dois dias depois do que em 2015, o que aponta queda na arrecadação de um ano para outro.

Para Alencar Burti, presidente da ACSP, esse recuo deverá ser revertido nos próximos meses. “É provável que a arrecadação tributária – e, consequentemente, o número mostrado pelo Impostômetro – se acelere no último trimestre de 2016, já que a atividade econômica dá sinais de recuperação. Outro fator que vai contribuir é que o fim do ano já é um período mais favorável para os negócios, em especial para o varejo, aquecendo a economia”, avalia Burti, que também preside a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. Outros municípios se espelharam na iniciativa e instalaram seus próprios painéis, como Florianópolis, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro e Brasília.