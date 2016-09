Distratos influenciam preços do mercado imobiliário em SP

Estudioso do comportamento do mercado de imóveis residenciais na cidade São Paulo e do deslocamento geográfico do poder de compra de habitações pelas famílias de renda média, João da Rocha Lima Júnior, coordenador do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, afirma que desde 2011 há um movimento de amortecimento da distância entre a renda das famílias e o preço dos imóveis. Ele é um dos palestrantes da 16ª Conferência Internacional da Lares, que acontece nos dias 29 e 30 de setembro, na capital paulista.

Segundo Rocha Lima, entre 2005 e 2011 houve expressivo descolamento entre renda das famílias e preço dos imóveis.

– Por exemplo, se em 2005 você tinha o suficiente para comprar um apartamento de 100 m² no bairro do Paraíso, em 2011, com o mesmo dinheiro, só compraria no mesmo bairro um imóvel com metade da metragem, ou um apartamento de igual metragem na região do ABC. Mas percebemos que, de 2011 para cá, o deslocamento entre renda das famílias e valor dos imóveis vem se acomodando.

Entretanto, o professor chama a atenção para as possíveis causas desse movimento.

– Só poderemos avaliar se esse amortecimento é permanente quando a economia voltar a crescer. Hoje, os preços do mercado estão poluídos por uma situação em que os distratos pesam muito. As empresas começam a fazer descontos para sair das posições ruins em que se encontram. Na minha leitura, parte da retração é fruto desta situação.

O mercado de real estate não usa modelos para prever os preços futuros dos imóveis. É possível fazer predições sobre a expectativa de evolução de preços com o uso de ferramentas técnicas adequadas e análise de modelos e amostras. Mas, segundo o professor, as predições não podem dar conta do que acontecerá na realidade.

– É possível fazer determinados prognósticos adiante desde se tenha uma situação econômica que não se altere do ponto de vista estrutural. Um exemplo em São Paulo é o Plano Diretor, que vai encarecer as construções, pois acarretará um aumento dos preços dos terrenos e das outorgas. O custo do financiamento da produção dos imóveis vai aumentar, porque o custo de captação do dinheiro vai subir.

Apesar disso, segundo Rocha Lima, é muito provável um cenário futuro de recuperação da confiança na economia brasileira.

– Isso tenderá a significar acréscimo de investimento produtivo, geração de empregos e a consolidação de condições favoráveis à estabilidade no emprego. É preciso tudo isso acontecer para que o mercado de real estate volte a aquecer, principalmente o residencial classe média, que é o primeiro a estagnar na perspectiva de crise e o último a voltar na sua recuperação.