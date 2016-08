Dilma: impeachment vai resultar em eleição indireta

Mídia e parlamentares estrangeiros condenam ‘golpe’

Ao apresentar pessoalmente nesta segunda, por cerca de 45 minutos, sua defesa aos senadores, a presidente afastada Dilma Rousseff ressaltou que foi ao Senado “olhar diretamente nos olhos” dos que a julgarão. Em seu discurso, Dilma não poupou críticas ao governo interino de Michel Temer.

“Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A eleição indireta de um governo, que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando seus ministérios, quando um povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o país”, afirmou.

A petista negou ter cometido crimes dos quais é acusada, segundo ela, “injusta e arbitrariamente”. “Hoje, o Brasil, o mundo e a história nos observam. E aguardam o desfecho desse processo de impeachment”, disse.

Comprovando a atenção mundial, o jornal The Guardian publicou carta de 15 parlamentares trabalhistas britânicos que condenam o processo. Com o título “Suspensão de Dilma Rousseff é um insulto à democracia no Brasil”, a carta afirma que o novo governo lança políticas neoliberais que ferem milhões de trabalhadores e pessoas de baixa renda. O governo interino não tem mandato para implementar estas políticas”, critica o texto.

A mídia internacional destacou a acusação da petista de que há um golpe em curso no Brasil. Na semana passada, em editorial, o francês Le Monde também condenou o impeachment, que classifica de “golpe ou farsa”.

Entre os senadores brasileiros que saíram em defesa de Dilma, Roberto Requião (PMDB-PR) destacou que “não é a presidente que está sendo julgada, é a democracia”.