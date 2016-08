Dilma diz que governo de Temer fará ataque a conquistas sociais

A presidente afastada Dilma Rousseff disse há pouco, que se sofrer impeachment,assumirá um “governo usurpador” que trará retrocessos nas conquistas sociais. “Está em jogo o respeito às urnas e a vontade soberana do povo que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos”, afirmou, na sessão de julgamento do impeachment que ocorre no Senado Federal.

Segundo Dilma, o governo interino de Michel Temer, se assumir definidamente, fará ataque a essas conquistas sociais, com a reforma da Previdência Social e a revisão dos direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por exemplo.

Dilma apontou ainda que o povo escolheu uma mulher para comandar o País, e este governo interino não tem mulheres e nem negros em sua composição. Para ele, conquistas das mulheres e da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) também estarão em jogo. Para ela, também há ameaça de privatização do pré-sal. Ela criticou ainda a possibilidade de congelamento, por 20 anos, das despesas com saúde e educação.

A presidente afastada lembrou que em 1º de janeiro de 2015 assumiu segundo mandato, eleita por mais de 54 milhões de votos. Para ela, a oposição a seu governo não aceitou o resultado das eleições. “Buscaram de forma desmedida quaisquer fatos para que pudessem justificar retoricamente o meu processo de impeachment”, afirmou. “Queriam o poder a qualquer preço. Tudo fizeram para desestabilizar a mim e a meu governo”, completou.

Para ela, o ambiente político desfavorável afetou o ambiente econômico, agravando a crise que assola o País desde 2015. Na visão de Dilma, a oposição apostou no “quanto pior melhor”. Segundo ela, a busca do equilíbrio fiscal encontrou resistência na Câmara, que rejeitou medidas enviadas e aprovou pautas bombas.

Dilma ressaltou ainda que não renunciaria, porque “não renuncia à luta”. Ela agradeceu o apoio da população “contra o golpe”, especialmente o apoio das mulheres, afirmando que foi alvo de misoginia e preconceito.