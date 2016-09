Coinvalores: diário matinal – 8 de setembro

Reforma da Previdência será encaminhada ao Congresso antes das eleições municipais. O ministro da secretaria do governo anunciou a decisão do presidente de encaminhar a proposta ainda em setembro. Um dos aspectos que faziam o mercado acreditar que tal reforma somente seria encaminhada após as eleições municipais, era a justificativa de que uma medida impopular desta magnitude atrapalharia as intenções de partidos aliados, que em tese a apoiariam e receberiam menos votos. Trata-se de uma das principais medidas para que o governo Temer consiga manter o nível de recuperação de confiança por aqui e o anúncio do encaminhamento para setembro é positivo.

Possível abertura do mercado da Coreia do Sul para carnes suínas no radar. Segundo sinalizado na terça-feira feira em palestra em Seul, o ministro da agricultura Blairo Maggi, o Brasil está a um passo de conseguir autorização plena da Coreia do Sul para importar carnes suínas brasileiras, o que deve beneficiar diretamente a Marfrig e BRF.

O IPC-S ficou em 0,34%, 0,02 p.p. acima da taxa registrada na última divulgação. Nesta apuração, três das oito classes que compõe o índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo educação, leitura e recreação (0,50% para 0,92%), nesta classe de despesa, vale mencionar o componente passagem aérea, que passou de uma taxa negativa de 3,39% para elevação de 4,20%. As outras classes que apresentaram acréscimo foram os grupos: alimentação (0,69% para 0,76%) e habitação (0,10% para 0,11%), cabendo mencionar o comportamento do item frutas que saiu de 5,61% para 8,45%, na mesma base de comparação.

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), apresentou elevação de 0,43% em agosto, ante a queda de 0,39% no mês anterior, segundo informações da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa acumulada em 2016, até agosto é de 6,07% e, em 12 meses, acumula alta de 11,27%. O principal responsável por esta elevação foi o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) que registrou alta, em agosto, de 0,50%, em relação à taxa de julho que veio 0,81% negativa. O índice relativo a bens finais apresentou variação de 0,52%, ante o mês anterior, com uma taxa de variação de 0,03%. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de -3,09% para 1,59%. E o índice do grupo Bens Intermediários apresentou taxa de -0,37%, ante -0,30%, no mês anterior, decorrente do recuo do subgrupo de materiais e componentes para a manufatura, que passou de -0,60% para -0,84%. Já as Matérias-Primas Brutas, ficaram em 1,42% contra os -2,34%, em julho, os destaques para está elevação foram: minério de ferro (-6,14% para 6,71%), milho (em grão) (-9,26% para 2,91%) e soja (em grão) (-8,04% para -5,77%). Já os outros componentes do IGP-DI, apresentaram queda, que e o caso do IPC (0,32% ante 0,37%) e o INCC (0,29% ante 0,49%), no período em análise.

BCE mantém juros como se esperava. A instituição anunciou a manutenção de juros em 0%, sem grandes surpresas e as expectativas sobre aumentos do programa de compra de títulos bem como alongamento do programa continuam no radar, sendo provável que o anúncio de medidas dessa natureza ocorra em dezembro.

Indicadores dos EUA no radar ao longo do pregão.Ao longo do dia teremos importantes divulgações na maior economia do globo, a começar pela primeira leitura de Setembro do volume de pedidos de auxílio desemprego, que será divulgado às 09h30 sendo importante tópico de análise do FED para decisões quanto ao timing dos juros. Já às 12h00 será divulgado os Estoques de Petróleo Bruto, e por fim às 16h00 será divulgado o indicador de Crédito ao Consumidor ambos de Setembro.

Bolsas sem sinal definido antes de decisão do BCE. Na Ásia, Tóquio e Xangai apresentaram leve queda, enquanto Hong Kong avançou 0,75% na sessão dessa quinta-feira. Na Europa, as Bolsas operavam perto da estabilidade na expectativa da reunião do BCE.

Banco Central aprova emissão de ações do BTG (BBTG11). Em uma operação que visa segregar as atividades de trading de commodities do BTG, que se chamará Engelhart CTP, o Bacen aprovou emissão de ações preferenciais classe C do banco para bonificação de seus acionistas. Os papéis ficam ex no dia 13 de Setembro e entre os dias 19 e 23 de Setembro os acionistas deverão se manifestar caso queiram transformar essa bonificação em participação na Engelhart CTP. Para os acionistas que escolherem não participar do capital da nova empresa, as ações PN classe C do banco virarão units BBTG11 e deverão estar disponíveis para negociação em 14 de Outubro.

Segundo o “Valor”, unidade de varejo do Citi no Brasil está entre Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11). O “Valor Econômico” afirmou que após o Safra e um banco chinês saírem da disputa, a operação de varejo do Citi no Brasil está entre o Santander e o Itaú. O mercado considera o Santander favorito na disputa, pois o banco teria feito uma oferta também pela operação argentina do Citi. Nossa visão é que o Santander seria o banco que tem mais a ganhar com o varejo do Citi, já que a sobreposição de clientes seria muito menor, tendo em vista que o banco americano tem atuação voltada para clientes de alta renda no Brasil, segmento que o Itaú já é bem forte com a marca Personnalité.

Eletrobras (ELET6) deve divulgar novo Plano de Negócios em novembro. O novo presidente da estatal, Wilson Ferreira Jr, em entrevista ao Valor Econômico, declarou que a Eletrobras deve divulgar em novembro um novo plano de negócios para os próximos cinco anos, que terá como base a privatização e venda de ativos, a redução dos custos e despesas, o aumento de eficiência e produtividade além da racionalização de investimentos. Ferreira também destacou que a companhia vai trabalhar para reduzir o nível de alavancagem, buscando um índice dívida líquida/Ebitda menor do que 4x (atualmente a relação está em 8x), sendo que além das privatizações o que pode ajudar nesse processo é a venda de sua participação em ativos de geração e transmissão, questão que já vem sendo estudada pela companhia. Sobre o leilão da distribuidora Celg, Ferreira disse estar confiante de que o leilão ocorra ainda este ano, mas que a respectiva entrada de caixa só é prevista para 2017. Na entrevista ficou claro que além do caráter técnico, o novo presidente está comprometido na busca pela reestruturação da elétrica, o que deve sustentar o otimismo dos investidores e levar a valorização de seus papéis.

Cemig (CMIG4) terá que comprar participação do BTG Pactual na Light. O BTG Pactual notificou a Cemig a intenção de exercer a opção de venda de suas ações na Parati S.A. (empresa que detém 13% do controle acionário da Light), sendo que a Cemig terá até 30 de novembro para efetuar a aquisição dessas ações ou indicar um terceiro que o faça. A companhia não soube informar o valor exato que a transação pode acarretar, no entanto, destacou que o valor pode ser menor do que o montante que já foi provisionado (cerca de R$ 1,5 bilhão). Todavia, a notificação é negativa para a Cemig, pois se trata da necessidade de um desembolso de caixa, sendo que sua situação financeira já se encontra bastante delicada. Portanto, os papéis podem reagir de forma negativa no pregão de hoje.

