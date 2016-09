Diário Matinal Coinvalores

Bom dia!

IPC-S mostra queda. O indicador apresentou variação de 0,27% na segunda semana (queda de 0,07 p.p. frente à última divulgação). Cinco das oito classes des despesas que compõe o índice apresentaram redução, com expressiva queda do grupo Alimentação (queda de 0,76% para 0,44%). Os itens com maior contribuição foram mamão papaya e tomate, enquanto batata inglesa e leite tipo longa vida apresentaram as maiores quedas em termos de variações percentuais ao mês. A queda deste grupo é um ponto importante que se confirma, e norteia boa parte das expectativas com relação aos índices de preços, sobretudo no período agosto-novembro. Além do esperado “melhor comportamento” de alimentos, a expectativa para 2017 é de menores choques de preços administrados, sustentando a redução da Selic.

“El patrón” do mensalão/petrolão e apoio de “centrão” a Temer podem pavimentar melhora de ambiente para o governo. Ainda que a oposição levante divergências com relação à apresentação de provas envolvendo a denúncia feita pela força tarefa da Lava Jato, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro do ex-presidente Lula (mencionado na apresentação do procurador da República como “comandante máximo”, “verdadeiro maestro da orquestra criminosa” entre outros), trata-se de uma denúncia que pode ser aceita pelo Juiz Sérgio Moro, fazendo com que o petista passe à condição de réu. Um desdobramento dessa natureza pode reforçar o contexto de extirpação (ou pelo menos diminuição) da corrupção, favorecendo Temer. O ambiente também deve ficar um pouco menos anuviado por conta do apoio de partidos do “centrão” (bloco formado por PP, PR, PRB, PTB, PSD, SD e PSC) ao ajuste fiscal e reformas estruturais pretendidas pelo governo, após almoço entre líderes desses partidos e Temer no Planalto.

Indicadores norte-americanos devem mexer com expectativas. Muito mais por conta da proximidade da reunião do Fomc (dias 20 e 21 de setembro) do que propriamente por surpresas com relação aos números a serem divulgados. Entre os anúncios, destacamos a inflação (CPI), que deve apresentar algum avanço, mas ainda longe da “meta” de 2% estabelecida pela autoridade monetária. Outros dados importantes são a confiança do consumidor, sobretudo em razão da representatividade do consumo na formação do PIB dos EUA, que deve apresentar melhora, e o indicador de perfuração de poços de petróleo que certamente mexerá com as cotações do barril. Fato é que, na medida em que nos aproximamos do dia 21, as especulações crescerão trazendo volatilidade para os mercados. Continuamos a entender que aumento de juros deve ocorrer somente a partir de dezembro, e olhe lá.

Custo Unitário do Trabalho da Zona do Euro avança 1% no 2°trim/16, na comparação anual. Assim como divulgado hoje pela manhã pela agência oficial de estatísticas da Zona do Euro, a Eurostat, o indicador que mede o custo unitário do trabalho no bloco apresentou variação de 1% frente ao mesmo período de 2015. Quando o escopo se torna a União Europeia (com seus 28 membros) a variação sobre os mesmos períodos de análise foi de 1,4%, com destaque para a pressão de custos nos membros “periféricos” como a Romênia (12%) e Bulgária (7,3%), e para a queda nos custos apresentados na Finlândia (-2%) e Itália (-1%).

Europa realiza enquanto Ásia fecha em alta. As Bolsas europeias abriram em queda nessa sexta-feira após pregão altista na véspera, com dados mais fracos dos EUA ajudando a diminuir as chances de uma alta de juros tão cedo por lá. Na Ásia, as Bolsas reagem com “delay” a essa expectativa e fecharam no campo positivo, com exceção de Xangai.

JCP da OdontoPrev (ODPV3). O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição do montante de R$ 11,3 milhões, correspondentes a R$ 0,021356434 bruto por ação. Os acionistas posicionados ao fim do pregão de 20 de setembro de 2016 terão direito aos proventos, as ações ficam ex-JCP a partir do dia 21 de setembro de 2016 e o pagamento será feito na data de 5 de outubro de 2016.

Ferbasa (FESA4) divulga boletim mensal com novas contrações. Todas as comparações a seguir são em relação ao mesmo período do ano passado. Em agosto houve redução de 16,5% da receita líquida, decréscimo de 3,2% do volume de vendas (com destaque para a queda de quase 11% de FeCrAC – Ferro Cromo Alto Carbono) e aumento de 2,5% da produção (sendo que a produção de ferro cromo baixo carbono mais do que duplicou frente a agosto de 2015). Seus papéis podem apresentar movimento negativo (levando-se em conta somente esta divulgação). Entre os principais drivers para a companhia, destacamos a retomada da confiança da indústria que deve se irradiar para outros setores que consomem ligas produzidas pela companhia baiana. Contudo, o curto prazo ainda guarda algum amargor em termos de resultados em reflexo ao fraco dinamismo interno de alguns setores.

CPFL Energia (CPFE3) afirma estar atenta às oportunidades de expansão. Em reunião com analistas, o presidente da CPFL, Andre Dorf, declarou que o novo preço da Celg parece mais realista, mas que ainda não houve tempo hábil para avaliar se a empresa irá de fato participar do leilão e reiterou que a companhia segue atenta a essa e outras oportunidades de expansão. Dorf também ressaltou que a Bonaire participação tem até o fim desse mês para anunciar se irá exercer a opção de Tag Along por R$ 25,00. Caso o fundo exerça a opção, após a aprovação dos órgãos controladores, deverá ser aberta uma OPA tanto para a CPFL Energia quanto para a CPFL Renováveis (CPRE3). Reiteramos a companhia como nossa top pick do setor de energia/ integradas, pois além da perspectiva de melhores resultados ao longo do segundo semestre, a CPFL conta com sólida situação operacional e financeira para fazer frente às oportunidades de expansão via aquisição e privatizações.

Rebalanceamento do índice FTSE Global deve pressionar ativos da BRF (BRFS3) no pregão de hoje, uma boa oportunidade! Assim como anunciado no início do mês, o índice FTSE Global (que serve como referência de diversos fundos internacionais e possui presença em mais de 7 mil empresa em 46 países) deve reformular sua composição a partir de hoje, reduzindo a exposição aos papéis da BRF, sendo a única empresa brasileira com variação relevante. Isso deve gerar pressão vendedora hoje. Consideramos os papéis da empresa como a top pick do setor e a pressão momentânea nos seus papéis no pregão de hoje deve gerar interessante momento para se posicionar em um ativo com sólidos fundamentos.

Eternit (ETER3) com novo presidente. O então conselheiro Luiz Barsi Filho, tornou-se presidente do Conselho de Administração da Eternit na data de ontem, depois que o Luis Terepins renunciou ao cargo de membro efetivo e Presidente deste conselho. Vale destacar, que esta eleição será ratificada na próxima assembleia geral que vier a ser convocada. Concluímos que para a Eternit o nome de Barsi na presidência é favorável, haja vista que o mesmo se mostra extremamente competente e prioriza investimentos em empresas sólidas e boas pagadoras de dividendos.

Aporte em Belo Monte e renegociação de usinas no radar da Cemig (CMIG4). Amanhã os sócios da Norte Energia, responsável pela usina de Belo Monte, vão deliberar a proposta de aumento de capital da ordem de R$ 245 milhões. Caso a medida seja aprovada, a Cemig deverá desembolsar o equivalente a R$ 28 milhões, valor expressivo diante da sua delicada situação financeira. Por outro lado, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, declarou que analisa a possibilidade de renovar a concessão das três usinas da estatal mineira, desde que haja respaldo jurídico para tanto e que o governo receba a receita de ourtoga das usinas, cuja estimativa é de algo em torno de R$ 10 bilhões. Ou seja, ainda que exista essa possibilidade, vislumbramos que é pouco provável uma renovação dessas concessões, que são relevantes para as operações da Cemig (representam quase 50% de sua capacidade instalada). A expectativa em torno da possibilidade de negociação com o MME deve se sobressair, dando fôlego para os papéis no pregão de hoje. Todavia, mantemos recomendação de cautela na exposição aos ativos da Cemig.

