Diário Matinal Coinvalores

Boletim Focus aponta queda da inflação em 2017, mas também para o PIB deste ano. Segundo divulgado há pouco pelo Banco Central, o Boletim Focus não apresentou variação nas projeções médias para o IPCA para este ano ante a semana anterior, ficando em 7,34% e 7,20% há quatro semanas. Já para 2017, o mercado continua mais otimista, de modo que as projeções apontaram para a inflação de 5,12%, ante 5,14% na semana anterior. Quanto ao crescimento da economia, o Boletim Focus voltou a se apresentar mais pessimista; com o PIB deste ano apontando para queda de 3,20%, ante leitura de -3,16% na semana anterior, porém, ainda assim menos pessimista que o resultado de quatro semanas atrás, onde a mediana apontava para retração de -3,23%. Já para a expectativa do PIB de 2017, pela terceira semana consecutiva o mercado espera recuperação mais acentuada, as medianas apontaram para variação de 1,3%, ante 1,23% na semana anterior e 1,1% há quatro semanas. Para a Selic, o mercado ainda espera que a taxa encerre o ano em 13,75% (pela terceira semana seguida), já para 2017 o mercado espera que a taxa encerre o ano em 11%, ante 11,25% na semana anterior.

Agenda interna no radar. Hoje às 10h serão divulgadas os PMIs de serviços e composto, divulgados pelo HSBC, referentes a agosto. Em Julho o PMI de serviços ficou em 45,6 pontos, já o PMI composto ficou em 46,4.

Na Cúpula do G-20. Na China, em reunião do G-20, o presidente Michel Temer continua discursando que mantemos um câmbio flutuante com espaços para manobras suficientes para manter o cenário no Brasil confortável. E mesmo com algumas manifestações aqui no Brasil, pedindo nova eleições, na China Temer menciona a necessidade de reformas e privatizações.

Repatriação de recursos pode render até R$ 70 bilhões. Segundo reportagem da Folha, a arrecadação com o programa de regularização de ativos não declarados no exterior pode chegar até R$ 70 bilhões em pagamentos de multa e imposto de renda, pois, segundo alguns banqueiros, as alternativas para quem tem dinheiro não declarado tem diminuído pelos acordos mundiais. Caso a repatriação (que pode ser feita até 31 de outubro) chegue efetivamente aos R$ 70 bilhões, isso pode dar um fôlego para o resultado fiscal, uma vez que o déficit estimado de R$ 170,5 bilhões prevê uma captação de até R$ 58 bilhões com o programa.

EUA. Hoje, o dia não deverá ter grandes novidades vindas do país por conta do feriado do Labor Day. Mas, na última sexta-feira com o Payroll apontando para uma desaceleração no mês de Agosto, apresentando criação de 151 mil vagas de emprego contra uma adição líquida de 275 mil em Julho e expectativa na casa dos 180 mil, reforçaram-se as apostas de apenas um aumento nas taxas de juros norte-americanas nesse ano, com dezembro sendo o mês mais provável. Vale lembrar que o discurso de Yellen vem mostrando principalmente a preocupação com este indicador.

Vendas no varejo avançam na Zona do Euro, mas PMI recua. As vendas no varejo da Zona do Euro cresceram 1,1% em julho, ante o mês anterior, e 2,9% na comparação anual, apresentando recuperação da atividade, todavia, o índice de gerente de compras (PMI) composto, que agrega setor industrial e de serviços, referente a agosto apresentou queda de 0,3 pontos, ficando em 52,9 pontos ante os 53,2 registrados em julho, puxado pela piora no PMI de serviços da Alemanha, que caiu para 51,7 pontos (-1,6). A piora dos PMIs corrobora a estimativa de baixo crescimento econômico, aumentando as expectativas do mercado com relação as novas medidas que podem ser anunciadas pelo BCE, que tem reunião marcada para a próxima quinta-feira (08/09).

Atividade da Grã-Bretanha mostra recuperação. O PMI de serviços referente a agosto da Grã-Bretanha subiu surpreendentes 5,5 pontos na comparação mensal, saindo dos 47,4 pontos que indicam contração em julho para 52,9 pontos, que indica expansão da atividade. Essa melhora pode ser vista como uma normalização, passado o susto inicial com o “Brexit”, porém mesmo diante desses resultados é esperado que Banco da Inglaterra (BoE) anuncie nova redução na taxa de juros, sendo que a próxima reunião da autoridade monetária está prevista para 15/09.

Bolsas em alta lá fora. As Bolsas asiáticas fecharam em alta nessa segunda, repercutindo o payroll fraco de sexta-feira, e na Europa, que havia recebido o payroll com os mercados ainda abertos na sexta, Bolsas operam perto da estabilidade em dia com agenda esvaziada pelo feriado do Labor Day nos EUA.

Todos querem a BR Distribuidora e à Cosan (CSAN3) tudo interessa. Em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Rubens Ometto, presidente do conselho de um dos maiores grupos de energia e infraestrutura no Brasil, diz ter interesse em tudo e aguarda maiores detalhes dos desinvestimentos da Petrobras para avaliar quais empresas poderiam ser negociadas. O ativo que tem sido destaque nos últimos dias é a BR Distribuidora, com grande sinergia à Cosan que tem uma joint venture com a Shell na atividade de distribuição de combustíveis, a Raízen. Aqui temos a mesma situação problemática das intenções da Ultrapar de adquirir tais ativos, a concentração de mercado. Dados contidos na matéria mostram que a participação de mercado de Cosan e Ultrapar são bastante próximas (em torno de 19%) enquanto que a BR Distribuidora detém mais de um terço desse mercado. Ainda assim, a sinalização de capitalização e potencial para aproveitar oportunidades pode impulsionar os papéis da Cosan.

Previ se desfazendo de Tupy (TUPY3)? Especulações dão conta de que a participação de 26% do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) pode ser vendida para a instituição fazer caixa e amortizar seu atual déficit na casa do R$ 15 bilhões. A valor de mercado, tal participação seria o equivalente a pouco mais de R$ 500 milhões. Essa não é a única fonte de volatilidade aos papéis da companhia que também tem como controlador, o BndesPar (28,2% de participação). Com relação ao Bndes, a questão é a devolução de R$ 100 bilhões em ativos ao Tesouro, ao longo de 3 anos, podendo representar desinvestimentos em algumas companhias, como no caso da Tupy. Essas especulações/ possibilidades têm movimentado os papéis para além de seus fundamentos, que por sinal são interessantes. Não recomendamos exposição por ora, em razão da pouca visibilidade sobre o que tais instituições podem fazer com suas participações.

Bancários marcam greve nacional para essa terça. Mais um fator negativo para os resultados dos bancos nesse terceiro trimestre. Dessa vez é a decisão da Confederação Nacional Trabalhadores Ramo Financeiro (Contraf) de greve nacional dos bancários a partir dessa terça-feira, entre as reivindicações, está o reajuste salarial de 5% acima da inflação dos últimos doze meses.

