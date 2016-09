Diário matinal

Mercado revisou novamente as expectativas para o crescimento do PIB em 2016 e 2017

As expectativas para o PIB deste e do próximo ano foram revisadas para cima, segundo as estimativas de mercado, coletadas até o dia 16 de setembro e divulgadas nesta manhã pelo Relatório Focus do Banco Central. A expectativa para o PIB de 2017 subiu de 1,30% para 1,36% nesta semana, ao passo que a retração para este ano foi revista de 3,18% para 3,15%. A mediana das estimativas do IPCA de 2016 passou de 7,36% para 7,34%, enquanto que as projeções para o IPCA de 2017 permaneceu estável em 5,12%. A mediana das estimativas da taxa Selic seguiu em 13,75% e em 11,00% para o final deste e do próximo ano, respectivamente. Por fim, a estimativa para a taxa de câmbio foi revisada de R$/US$ 3,25 para R$/US$ 3,30 para o final de 2016 e se manteve em R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

.

DESTAQUES DA SEMANA

.

ATIVIDADE

.

.

.

INTERNACIONAL

.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

.

A desaceleração da inflação no curto prazo segue como uma das condições para o início da queda da taxa de juros. Assim, a divulgação da inflação ao consumidor, na quinta-feira, será muito importante para o mercado ajustar suas expectativas acerca dos próximos passos da política monetária. Projetamos alta do IPCA-15 de setembro de 0,30%, cuja desaceleração refletirá principalmente a descompressão dos preços dos alimentos. No mesmo dia, teremos o resultado preliminar do índice de confiança da indústria da FGV, referente a setembro, que deve manter a tendência de elevação dos últimos meses. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sem data definida de divulgação, devem mostrar uma diminuição líquida de 28 mil vagas formais em agosto. Por fim, ao longo desta semana, conheceremos o resultado da arrecadação de impostos e contribuições de agosto, para o qual esperamos queda em termos reais.No exterior, as atenções dos mercados estarão voltadas às reuniões de diversas autoridades monetárias.O Banco Central dos EUA, cuja decisão será conhecida na quarta-feira, deve optar pela postergação do aumento das taxas de juros para dezembro. No mesmo dia, teremos a reunião de política monetária do Banco do Japão, para a qual o mercado espera anúncio de ampliação dos estímulos monetários.Além disso, ao longo da semana, conheceremos também as decisões de política monetária na Nova Zelândia, Turquia e África do Sul. Nos EUA, ainda serão divulgados dados do mercado imobiliário referentes a agosto, na terça-feira. Por fim, na sexta-feira, teremos a divulgação dos resultados preliminares dos índices PMI de setembro para Alemanha, Área do Euro e EUA.O IBC-Br, proxy mensal do PIB, apresentou queda de 0,09% na passagem de junho para julho, descontada a sazonalidade, conforme divulgado nesta manhã pelo Banco Central. O resultado ficou abaixo da nossa expectativa, de alta de 0,6%, e do piso das projeções do mercado (de estabilidade, segundo coleta do da Agência Estado). A queda ocorreu a despeito do crescimento na atividade do setor industrial e, em menor medida, do setor de serviço. Na comparação interanual, houve queda de 5,2%, fazendo com que o indicador acumule contração de 5,65% nos últimos 12 meses. O desempenho negativo na margem em julho deverá se traduzir em discreta queda do PIB neste terceiro trimestre.O volume do setor de serviços cresceu 0,7% de junho para julho, excetuados os efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE. Na comparação interanual, houve queda de 4,5%. Dentre os segmentos que entram no cômputo do PIB, o destaque ficou por conta do item outros serviços, que mostrou crescimento de 1,9% na margem, mais do que devolvendo a queda de 1,3% registrada em junho. Por outro lado, o item transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio apresentou recuo de 0,3% ante junho, enquanto serviços de informação e comunicação permaneceu estável na mesma base de comparação.A produção nacional de aço bruto somou aproximadamente 2,8 milhões de toneladas em agosto, conforme divulgado na sexta-feira passada pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Isso equivalente a um avanço de 2,1% na margem, totalizando quatro meses consecutivos de crescimento, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O consumo aparente, no mesmo sentido, subiu 1,4% na margem, revertendo parcialmente a queda registrada em julho, de 4,3%. Na comparação interanual, a fabricação de aço bruto total caiu 1,1% e o consumo aparente 10,2%. Para o restante do ano, esperamos continuidade do baixo patamar da produção de aço, diante da lenta retomada da demanda doméstica.O índice de preços ao consumidor mostrou alta de 1,1% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, frente à elevação de 1,0% esperada pelo mercado, acelerando ante a variação de 0,8% observada em julho. Gradualmente, temos observado a saída do efeito base decorrente da queda dos preços de gasolina do ano passado, o que deve continuar fazendo com que o índice de inflação suba aos poucos nos próximos meses.Destaque também para a alta dos preços do setor de saúde, com aumento de 1% apenas em agosto. Vale dizer que o reajuste nos últimos 12 meses no setor de saúde chegou a aproximadamente 5%, contribuindo sozinho com quase 40 bps para a inflação no período. Para o Fed, que se reunirá na próxima quarta-feira, trata-se de mais uma informação de que gradualmente a inflação caminhará em direção à meta do Fomc, mas ainda resta um longo caminho a percorrer até chegar à elevação de 2%. Em nossa visão, isso é compatível com a nossa expectativa de que a taxa de juros nos EUA subirá em dezembro.Os mercados operam com tendência de alta nesta segunda-feira, na expectativa de que o Federal Reserve postergue o aumento de juros para dezembro, mantendo a taxa básica inalterada na reunião de política monetária que ocorrerá na quarta-feira. Na Ásia, as principais Bolsas fecharam no campo positivo após o feriado em Hong Kong e Xangai na sexta-feira. Os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos apontam para a mesma direção.Nesse cenário, o dólar perde valor ante as principais moedas do mundo, ao passo que asagrícolas são cotadas em alta, em dia que o USDA divulgará dados sobre as exportações de grãos. O preço do petróleo também sobe nesta manhã diante da suspensão do embarque em um dos terminais da Líbia em razão dos conflitos no país. Os metais, por sua vez, operam sem tendência única: enquanto o níquel é negociado em alta, após o governo das Filipinas afirmar que mais minas podem ser fechadas, o preço do cobre cai, revertendo parcialmente a alta da última semana.No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa com valorização do real e da Bolsa de Valores.