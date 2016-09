Diário matinal

Aceleração do IGP-10 de setembro foi resultado do fim da deflação de preços agropecuários e industriais

O IGP-10 apresentou alta de 0,36% em setembro, de acordo com os dados divulgados nesta manhã pela FGV. O resultado, que ficou abaixo da nossa projeção e das expectativas do mercado (0,46% e 0,40%, respectivamente), mostrou aceleração em relação ao mês passado, quando o índice tinha recuado 0,27%. O movimento refletiu o fim da deflação do IPA agropecuário, que passou de uma queda de 1,66% para uma elevação de 0,21%. No mesmo sentido, o IPA industrial acelerou no período, saindo de um recuo de 0,11% para uma alta de 0,47%. O IPC mostrou alguma descompressão, com alta de 0,27% (ante 0,38%). Por fim, o INCC acelerou entre agosto e setembro, ao oscilar de uma expansão de 0,23% para outra de 0,34%. O próximo indicador a ser divulgado (IGP-M) deverá apontar variação em torno de 0,35%, ainda impulsionado pelos IPAs agropecuário e industrial. Esses resultados deverão indicar que o pico da variação de preços do IPA agropecuário ocorreu no fechamento de agosto.

ATIVIDADE

SETOR EXTERNO

INTERNACIONAL

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Os custos da indústria caíram 1,5% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o primeiro trimestre, descontada a sazonalidade, segundo divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado representou a primeira queda do indicador desde o terceiro trimestre de 2014. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve elevação de 6,7% dos custos da indústria, acumulando, assim, alta de 9,9% nos últimos 12 meses. Cinco dos setes indicadores pesquisados contribuíram para a queda na margem, com destaque para os custos de bens intermediários importados, que refletiram a apreciação do Real no período. Esse indicador recuou 11,2%, acumulando dois trimestres consecutivos de baixa. Vale também destacar a redução dos custos de capital de giro e energia, de 7,6% e 7,3%, respectivamente. Em contrapartida, as despesas com pessoal mantiveram a tendência de elevação, com aumento de 2,5% entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Por fim, os custos com bens intermediários nacionais seguiram estáveis.Os lançamentos de imóveis somaram 2,3 mil unidades em julho, o que representa crescimento interanual de 92,5%, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Entretanto, é importante destacar que essa elevação dos lançamentos se deve em grande medida ao efeito da base de comparação, uma vez que apenas 1,2 mil unidades foram lançadas em julho do ano passado – o menor nível de toda a série histórica. Em sentido contrário, as vendas totalizaram 8 mil unidades no período, recuando 7,1% em relação ao ano anterior. Com isso, a oferta de imóveis atingiu 116,4 mil unidades, uma expansão interanual de 6,7%. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de unidades distratadas em julho chegou a 4,3 mil, uma queda de 15,0% em relação ao mesmo período de 2015, ao passo que as entregas totalizaram 8,3 mil unidades, caindo 14,3% na mesma base de comparação. Para o restante do ano, acreditamos em alguma moderação da atividade do setor, embora os estoques continuem em patamar elevado.O fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 983 milhões na semana compreendida entre os dias 5 e 9 de setembro, conforme divulgou ontem o Banco Central. Esse resultado foi puxado pelo fluxo da conta financeira, com saldo positivo de US$ 651 milhões, refletindo a entrada de US$ 5,707 bilhões e saída de US$ 5,056 bilhões. O saldo da conta comercial também foi superavitário no período, em US$ 332 milhões, decorrente da contratação de câmbio para exportações de US$ 2,351 bilhões, frente a uma saída de câmbio para importações de US$ 2,019 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumulou superávit de US$ 646 milhões em setembro e déficit de US$ 9,575 bilhões no ano.As vendas do varejo mostraram queda de 0,2% em agosto, superando as expectativas de recuo de 0,4%, após terem crescido 1,9% em julho (ante alta de 1,4% divulgada anteriormente). Para tanto, no mês passado, as vendas de alimentos subiram 0,7%, ao passo que o comércio de itens não ligados à alimentação caiu 1,9%. É importante dizer que os indicadores conhecidos após a decisão de o Reino Unido sair da União Europeia têm indicado que a economia tem sustentado o ritmo de crescimento e a confiança das famílias seguiu em patamar elevado. Mesmo que alguma desaceleração da economia britânica seja esperada para os próximos trimestres, o impacto do “Brexit” tem sido bem inferior ao projetado inicialmente, reduzindo a intensidade do afrouxamento da política monetária não só na Reino Unido, mas também na Área do Euro.O saldo da balança comercial da Área do Euro chegou a 20 bilhões de euros em julho, recuando em relação ao superávit de 23,8 bilhões de euros registrado em junho. Para tanto, na passagem de junho para julho, as exportações recuaram 1,1% (puxadas pelo fraco desempenho da Alemanha), enquanto que as importações avançaram 1,4%. Assim, no ano, os embarques e as compras acumularam quedas de 2,0% e 4,0%, nessa ordem. Com esse arrefecimento das exportações observado em julho, em linha com a queda da produção industrial verificada no período, foram reforçadas as expectativas de desaceleração da economia neste terceiro trimestre. Vale lembrar que o PIB da região mostrou crescimento de 0,5% e 0,3% no primeiro e segundo trimestre, respectivamente. Somado a isso, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado, confirmando o resultado previamente divulgado, seguindo distante da meta de inflação de 2,0%, desejada pelo Banco Central Europeu.Decisões de política monetária dos Bancos Centrais permanecem no foco dos mercados. Hoje, o Banco da Inglaterra (BoE na sigla em inglês) manteve a taxa de juros e o programa de compra de ativos inalterados, sinalizou melhora das perspectivas econômicas mas não descartou novo corte de juros ainda neste ano. Na próxima semana, teremos reuniões de política monetária nos EUA e no Japão. Nos últimos dias o mercado aumentou a probabilidade atribuída ao cenário de o Federal Reserve postergar a alta de juros para dezembro. Já com relação ao Banco do Japão, a expectativa é de anúncio de ampliação das medidas de estímulo monetário. Hoje foi feriado na China. As demais Bolsas asiáticas tiveram movimentos divergentes com queda em Tóquio e alta em Hong Kong. Na Europa, os mercados registram ganhos neste momento. Os índices futuros norte-americanos também são negociados em alta, aguardando a divulgação de uma série de indicadores da atividade econômica nesta manhã.As principais moedas não apresentam grandes variações hoje. O Euro e a Libra são negociados próximo à estabilidade logo após o anuncio da decisão do BoE.O petróleo é negociado em alta ainda na expectativa da discussão sobre um possível congelamento de produção na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). As principaisagrícolas são negociadas em alta, exceto café e algodão. O cobre também se valoriza, ainda refletindo os dados fortes da economia chinesa.No Brasil os mercados devem seguir o movimento externo e reagir ao dado do IGP-10 que ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado.