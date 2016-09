Diário matinal

Atividade varejista voltou a recuar em julho, sugerindo queda do consumo das famílias neste trimestre

As vendas do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos de veículos e motos, partes e peças e de material de construção) recuaram 0,3% na passagem de junho para julho, excetuada a sazonalidade, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada ontem pelo IBGE. Vale lembrar que esse resultado frustrou as expectativas: nossa projeção apontava para alta de 0,3% e da mediana do mercado indicava estabilidade, segundo coleta da Agência Estado. Em relação ao mesmo período do ano passado, a atividade varejista mostrou retração de 5,3%, acumulando, assim, queda de 6,7% nos últimos 12 meses. Seis dos oito setores pesquisados contribuíram de forma negativa para o resultado. O destaque ficou por conta do segmento de Tecidos, vestuário e calçados, que recuou 5,8%, quase revertendo a alta acumulada de 6,3% registrada nos três meses anteriores. Também vale destacar as vendas de Moveis e eletrodomésticos, que mostraram contração de 1,0% na margem, assim como o desempenho do setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com recuo de 0,3% no mês, revertendo um crescimento de igual intensidade observado em junho. A despeito da contração do volume de vendas, a receita nominal avançou 0,7% ante junho, também descontados os efeitos sazonais. Essa foi a quarta elevação consecutiva na série. Na mesma direção, o volume de vendas do comércio varejista ampliado, que considera todos os setores, recuou 0,5% na margem em julho, descontados os efeitos sazonais. O resultado mais negativo em comparação àquele registrado no varejo restrito foi decorrente das variações negativas de 2,5% e 0,3% dos setores de Material de Construção e Veículos, Motos, Partes e Peças, respectivamente. Dessa forma, projetamos alta de 0,8% do IBC-Br em julho (proxy do PIB calculada mensalmente pelo Banco Central), considerando inclusive a alta de 0,1% da produção industrial no período. Cabe ressaltar que os dados do setor de serviços, a serem divulgados na próxima sexta-feira, ainda podem alterar essa projeção.

.

ATIVIDADE

.

.

INTERNACIONAL

.

.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

.

O governo lançou ontem o Projeto Crescer na primeira reunião do Programa de Parceria de Investimento (PPI), com o intuito de reformular os modelos de concessões, possibilitando novas oportunidades de investimento no Brasil. Entre as 10 diretrizes do projeto, o governo tenta equacionar as questões relacionadas à concorrência, segurança jurídica, transparência e previsibilidade. Para isso, só serão concedidos projetos com máximo rigor técnico, aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e com viabilidade ambiental comprovada. O edital terá prazo de pelo menos 100 dias e será publicado em inglês e português, de forma a ampliar o número de concessionários habilitados a disputar o leilão. O governo elencou diversos projetos como prioritários, sendo eles a concessão de quatro aeroportos, três trechos ferroviários, dois terminais portuários e duas rodovias, a licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, a privatização de ativos de distribuição e saneamento básico. A maior parte dos leilões está prevista para o segundo semestre de 2017, mas os aeroportos deverão ser leiloados no início do próximo ano (dessa forma, o edital deverá ser lançado ainda neste ano). Entre os projetos de concessão logística, estimamos aportes de R$ 36 bilhões, que deverão começar a impactar de forma mais notável a atividade da construção somente em 2018.As vendas daindústria de cimento totalizaram 4,9 milhões de toneladas em agosto, segundo os dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). O resultado representa um recuo de 10,8% em comparação a julho, já descontados os efeitos sazonais, mais do que revertendo a alta acumulada de 6,8% registrada nos dois meses anteriores. Na comparação interanual, as vendas caíram 14,5%. Dessa maneira, o resultado negativo do setor de cimento, em conjunto com os demais indicadores coincidentes que foram divulgados até então, reforçou nossa expectativa de retração da produção industrial em agosto.Em linha com os resultados favoráveis já conhecidos, a expansão das concessões de crédito também superou as projeções do mercado. Em agosto, foram emprestados RMB 949 bilhões, ante expectativa de RMB 750 bilhões após as concessões terem somado RMB 464 bilhões em julho. Esse resultado foi puxado elas linhas de crédito direcionadas à pessoa física, especialmente para o setor imobiliário. Considerando a medida ampliada de crédito, que contempla as instituições não bancárias, as concessões de novos empréstimos chegaram a RMB 1,470 trilhão, acima do esperado (RMB 900 bilhões) e do concedido em julho (RMB 488 bilhões). Assim, o estoque total de crédito bancário passou de um crescimento de 12,9% para 13,0%, entre julho e agosto. Da mesma forma, incorporando o mercado não bancário, a expansão passou de 12,1% para 12,3%, na mesma base de comparação. Em suma, a melhora da economia em agosto se deu de forma disseminada, com atuação tanto da política fiscal como monetária. Para o restante do ano, diante dos riscos financeiros elevados, parece-nos que o governo irá se apoiar mais nos estímulos fiscais, com foco em infraestrutura, ao passo que as condições monetárias seguirão mais moderadas.A produção industrial da Área do Euro registrou queda de 1,1% entre junho e julho, conforme divulgado hoje pela agência Eurostat, mais do que devolvendo a alta de 0,8% registrada em junho. A retração da produção industrial ocorreu de forma generalizada entre os setores pesquisados, com destaque negativo para bens de capital (1,7%) e energia (1,4%). Somente a fabricação de bens não duráveis que permaneceu estável. A abertura por país, indica que a produção da Alemanha recuou 1,9%, também mais do que devolvendo a alta de 1,3% observada em junho. Na França, a queda foi de 0,6%, enquanto na Itália a produção cresceu 0,4%. Por fim, vale dizer que o resultado veio ligeiramente abaixo das projeções do mercado, que apontavam para uma queda de 1,0%, segundo mediana da Bloomberg, sugerindo um menor ritmo de crescimento da Área do Euro neste terceiro trimestre.Os mercados operam sem tendência única nesta quarta-feira. Os principais mercados asiáticos encerraram o dia em queda. No Japão, a baixa reflete a expectativa de manutenção das taxas negativas de depósito na reunião de política monetária na próxima semana e de que estímulos adicionais ocorrerão somente nas próximas reuniões. Na Europa, os mercados registram ganhos neste momento, assim como apontam os índices futuros norte-americanos, revertendo as perdas observadas na véspera. As moedas não apresentam grandes variações hoje, com o euro e a libra sendo negociados próximo à estabilidade. Vale lembrar que, ontem, o dólar valorizou-se ante as principais moedas com destaque para as dos países emergentes. Entre as, os preços do petróleo sobem refletindo a crescimento menor do que o esperado dos estoques norte-americanos na última semana, segundo o Instituto Americano de Petróleo (API na sigla em inglês). Asagrícolas são negociadas em ligeira alta, com exceção do trigo e açúcar.Os preços dos principais metais industrias operam em alta, refletindo uma expectativa de maior demanda, após a divulgação dos dados da economia chinesa.No Brasil, os mercados devem seguir o movimento externo em dia de poucas divulgações de indicadores domésticos. O Banco Central anunciou mudanças para hoje, após desvalorização de 2% do real ontem. Serão ofertados 5 mil contratos (US$ 250 milhões) de swap reverso ante o ritmo de 10 mil que prevaleceu durante os últimos meses.