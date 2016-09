Diário matinal

Melhora da economia chinesa em agosto sugere crescimento mais forte neste trimestre, abrindo espaço para o avanço dos ajustes estruturais

Confirmando a sinalização mais favorável indicada pelo índice PMI e pelas importações, os indicadores de atividade, divulgados ontem, apontaram para uma melhora da economia chinesa em agosto. A produção industrial registrou alta interanual de 6,3% no mês passado, superando as expectativas (6,2%) e a expansão de 6,0% verificada em julho. Essa elevação se deve a uma retração menos acentuada do setor de mineração, mas também aos efeitos de reconstrução decorrentes das fortes enchentes ocorridas nos meses recentes no país. Na mesma direção, as vendas nominais do varejo chegaram a uma alta de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado, puxadas pelo setor automotivo, surpreendendo de forma positiva o esperado pelo mercado (10,2%), após terem crescido 10,2% no mês anterior. Os investimentos em ativos fixos, por sua vez, mostraram expansão de 8,1% no acumulado do ano, acima das expectativas (7,9%), mostrando estabilização ante julho. Dentre os principais vetores para os investimentos, notamos que as inversões conduzidas pelo governo seguiram fortes, ao passo que os investimentos do setor privado continuaram fracos. Entendemos que a retomada de projetos de infraestrutura – acelerada nos últimos meses – tem impulsionado a economia, evitando uma desaceleração neste trimestre, sugerida pelo arrefecimento das concessões de crédito e pela política monetária mais prudente. De fato, os estímulos fiscais têm sido importantes: as receitas do governo acumularam ganho de 6,0% no ano, até agosto, ao passo que as despesas subiram 12,7% no mesmo período. Dessa forma, os riscos baixistas indicados pelos dados de julho se dissiparam com o desempenho mais favorável da economia chinesa no mês passado, mantendo o crescimento deste ano ainda próximo à meta de 6,5%. De todo modo, acreditamos que a desaceleração da atividade seguirá presente nos próximos trimestres, tendo em vista os ajustes estruturais em curso – reforçados recentemente pelo comprometimento do governo em avançar no fechamento de capacidade instalada – e os riscos financeiros vindos do elevado nível de alavancagem das empresas e dos governos locais.

ATIVIDADE

INFLAÇÃO

SETOR EXTERNO

INTERNACIONAL

TENDÊNCIAS DE MERCADO

O índice de atividade da construção imobiliária (Iaci) recuou 0,5% entre agosto e julho, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. Na comparação interanual, a queda foi de 9,9%. Ao mesmo tempo, o índice de lançamentos (Iaci-L), divulgado com dois meses de defasagem em relação ao Iaci, também mostrou forte retração, de 17,2% entre maio e junho, após a alta de 5,2% registrada no mês anterior. Esse baixo nível dos lançamentos tem refletido a retração da atividade econômica, além do alto nível de estoques. Daqui para frente, o volume de lançamentos deverá crescer gradualmente, à medida que a retomada da economia se consolide e os estoques fiquem mais ajustados, influenciando a atividade da construção imobiliária no início do próximo ano.A produção de motocicletas em agosto totalizou 92.791 unidades, o equivalente a uma redução de 4,2% entre julho e agosto, na série livre de efeitos sazonais, segundo os dados reportados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No sentido oposto, as vendas registraram variação positiva de 1,5% na mesma base de comparação.Vale ressaltar que, na comparação com o mesmo período do ano passado, tanto a produção quanto as vendas continuaram registrando retração, de 18,6% e 18,3%, respectivamente, nessa base de comparação. Ao longo dos próximos meses, deveremos observar quedas interanuais mais brandas, refletindo a melhora da confiança dos consumidores. Ainda assim, o mercado de trabalho enfraquecido manterá as vendas e a produção de motocicletas em baixo patamar.O relatório mensal de demanda e oferta mundial do USDA, divulgado ontem, reforçou o cenário de excesso de oferta para os principais grãos, indicando que os preços deverão se estabilizar em patamares baixos nos próximos meses. O relatório ajustou ligeiramente para baixo a produtividade esperada para a safra norte-americana de milho, que ainda deve continuar no nível mais elevado dos últimos anos. Com o ajuste, os estoques mundiais sofreram pequena revisão para baixo, mas ainda crescem em relação às safras passadas e serão recordes, em 219 milhões de toneladas. No caso do trigo, movimento semelhante ocorreu, com revisão baixista do nível esperado para os estoques mundiais, que, contudo, devem continuar em nível muito elevado historicamente. A soja, por sua vez, teve sua produtividade revisada para cima na safra norte-americana, também atingindo um dos maiores níveis da série. Assim, mesmo com a expectativa de queda do nível de estoques mundiais para essa safra, a redução deve ser um pouco menor do que previamente esperada pelo USDA. Esse relatório de agosto, portanto, reforçou o cenário de sobre oferta para os principais grãos, sem pressões relevantes sobre os preços nos próximos meses.O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 997 milhões na segunda semana de setembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os dias três e nove deste mês, as exportações somaram US$ 3,5 bilhões e superaram as importações, que alcançaram US$ 2,5 bilhões. No mês, a balança acumulou superávit de US$ 1,5 bilhão. A comparação com as médias diárias de setembro do ano passado mostrou crescimento das exportações de 7,4%, enquanto as importações recuaram 8,0%. Dessa forma, o superávit da balança comercial chegou a US$ 33,9 bilhões no ano.Os movimentos dos mercados internacionais nos últimos dias têm refletido a expectativa em relação aos próximos passos da política monetária dos EUA, à medida que a nova alta tem se aproximado. Essas expectativas, por sua vez, acabam ancoradas nos dados – especialmente do mercado de trabalho – mas também nas sinalizações vindas pelos membros do Fed. Assim, o último discurso de Janet Yellen (26 de agosto), em seu pronunciamento no simpósio anual de Jackson Hole, não chegou a trazer muita novidade em relação aos últimos comunicados do Banco Central, deixando a porta aberta para mais uma alta de juros em 2016. Desde então, alguns pronunciamentos de outros membros do Fed têm alterado a percepção do mercado. Logo após o discurso de Yellen, ainda no dia 26 de agosto, o membro permanente do Comitê de Mercado Aberto Stanley Fisher ressaltou que há evidências de que a economia se fortaleceu e que, dependendo do comportamento dos indicadores econômicos, o discurso de Yellen seria condizente com mais elevações de juros em 2016. Na segunda-feira, Fisher voltou a falar, reduzindo um pouco o tom de seu discurso, afirmando que o Fed é sensível às questões financeiras globais. Adicionalmente, o conjunto de dados de agosto, já conhecido, apontou para um ritmo de crescimento mais fraco da economia norte-americana, o que fez com que a probabilidade de alta de juros voltasse para o patamar anterior ao simpósio de Jackson Hole. Porém, na última sexta-feira Eric Rosegren, do Fed de Boston, defendeu que o bom ritmo de crescimento da economia é uma justificativa razoável para uma elevação na reunião de setembro. Esse discurso provocou uma considerável reação do mercado, elevando a probabilidade de alta, na reunião da semana que vem. Por fim, ontem, Lael Brainard, mais preocupada com a recuperação da economia dos EUA, afirmou que o Fed será prudente ao elevar os juros, o que aliviou a tensão do mercado, reduzindo a queda das Bolsas e devolvendo parte da valorização recente do dólar frente às demais moedas. Em suma, diante disso, crescem os sinais de que o Fed está disposto a retomar a normalização das condições monetárias, mas ainda tem algumas incertezas. Ou seja, por ora, parece-nos mais provável que a próxima alta de juros ocorrerá em dezembro deste ano.O índice de sentimento econômico para os próximos seis meses da Alemanha permaneceu inalterado em 0,5 pontos em setembro, conforme divulgado hoje. Ainda que permaneça no campo positivo, o desempenho ficou abaixo das expectativas de mercado, que projetavam alta para 2,5 pontos, conforme mediana da Bloomberg. Por sua vez, o índice de condições atuais caiu de 57,6 em agosto para 55,1 pontos neste mês. O resultado também frustou as expectativas, de 56,0 pontos. De certo modo, o baixo dinamismo da economia mundial e os possíveis desdobramentos do “Brexit” seguem limitando a confiança dos investidores na Alemanha, o que implica uma desaceleração da economia alemã neste trimestre.Os mercados operam sem tendência única nesta terça-feira. Após o discurso de três membros do Fed ontem, o mercado diminuiu a probabilidade atribuída ao aumento de juros já na reunião de política monetária que ocorrerá na próxima semana.Os principais mercados asiáticos encerraram o dia em baixa, com exceção da Bolsa de Tóquio. Os índices futuros norte americanos também são negociados no campo negativo, ao passo que as principais Bolsas europeias registram pequenas altas, após três dias consecutivos de queda.Nesse cenário, o dólar registra valorização ante as principais moedas mundiais, revertendo parcialmente as perdas observadas ontem. Entre as, os preços de petróleo operam em queda, após a agência internacional de energia apontar que a produção continuará acima do consumo até 2017. No mesmo sentido, os grãos são negociados em baixa, diante do quadro de sobre oferta mundial confirmada ontem pelo USDA. Já os preços de café e açúcar registram alta nesta manhã, assim como dos principais minerais metálicos. No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa e o real tende à desvalorização. Ademais, o mercado doméstico estará atento aos dados de vendas do varejo em julho, que será divulgado às 9hs pelo IBGE. As vendas deverão crescer 0,2% em relação a junho, segundo nossas estimativas.