Diário matinal

Expectativas para o IPCA e o crescimento do PIB de 2017 seguiram inalteradas

As expectativas para o IPCA do próximo ano seguiram inalteradas, segundo as estimativas de mercado, coletadas até o dia 09 de setembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das estimativas do IPCA de 2017 foi mantida em 5,12%, enquanto que as projeções para o IPCA de 2016 subiram de 7,34% para 7,36%. A mediana das estimativas da taxa Selic seguiu em 13,75% e em 11,00% para o final deste e do próximo ano, respectivamente. A expectativa para o PIB de 2017, após melhoras observadas nas últimas semanas, continuou apontando para uma alta de 1,30%, ao passo que o recuo esperado para este ano foi revisto de 3,20% para 3,18%. Por fim, a estimativa para a taxa de câmbio foi discretamente revisada de R$/US$ 3,26 para R$/US$ 3,25 para o final de 2016 e seguiu em R$/US$ 3,45 para o final de 2017.

DESTAQUES DA SEMANA

ATIVIDADE

INFLAÇÃO

INTERNACIONAL

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Os indicadores de atividade econômica referentes a julho, a serem divulgados nesta semana, deverão sugerir queda mais moderada do consumo das famílias no trimestre corrente. Esperamos ligeira elevação de 0,2% da atividade varejista entre junho e julho, informação a ser divulgada na Pesquisa Mensal do Comércio na terça-feira. Na sexta-feira, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços, que também deverá mostrar recuo menos intenso da atividade do setor de serviços. No mesmo dia, conheceremos o índice de confiança do empresário industrial da CNI, o primeiro referente a setembro. Destacamos ainda a divulgação do IGP-10 de setembro, na quinta-feira, para o qual projetamos alta de 0,46%, refletindo a aceleração dos preços industriais no atacado.No exterior, as atenções estarão voltadas aos dados de atividade e inflação dos EUA, da China e da Área do Euro ao longo da semana. Especificamente em relação à China, hoje à noite, teremos os resultados da produção industrial, dos investimentos em ativos fixos e das vendas do varejo de agosto. Acreditamos que os dados trarão informações mais consistentes acerca da intensidade do crescimento da economia chinesa neste terceiro trimestre, após os resultados do índice PMI e da balança comercial surpreenderem de forma positiva. Por fim, na quinta-feira, o banco central da Inglaterra anunciará sua decisão de política monetária, para a qual esperamos manutenção da taxa de juros básica em 0,25%, diante dos baixos impactos do “Brexit” na economia inglesa no curto prazo.O fluxo pedagiado de veículos caiu 2,8% na passagem de julho para agosto, descontada a sazonalidade, conforme divulgado na sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Assim, esse resultado implicou uma reversão da alta de 2,1% observada no mês anterior. No período, o movimento de veículos pesados registrou queda de 2,5%, marcando seu segundo recuo consecutivo. No mesmo sentido, o fluxo de veículos leves apresentou retração de 2,3%. Em relação ao mesmo período de 2015, o movimento total de veículos mostrou declínio de 5,3%, refletindo os desempenhos negativos dos veículos leves e pesados. Esse desempenho está em linha com as quedas registradas pelos demais indicadores coincidentes já divulgados – como os dados de produção de veículos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e de vendas de papelão ondulado da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), apontando uma contração da produção industrial em agosto.A ligeira alta de 0,1% da produção industrial entre junho e julho, já na série com ajustes sazonais, foi impulsionada pelo desempenho positivo de seis das 14 regiões pesquisadas, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. As maiores elevações foram observadas em Pernambuco, no Paraná e no Espírito Santo, com avanços de 3,9%, 2,6% e 2,3%, respectivamente. Em contrapartida, a atividade industrial na Bahia apresentou forte retração de 11,2% na margem. Na comparação interanual, a queda de 6,6% da produção brasileira refletiu a variação negativa em 13 das 15 regiões abrangidas pela pesquisa, com exceção do Pará e do Mato Grosso, que apresentaram expansões de 9,9% e 3,1%, nessa ordem.O indicador de intenção de investimentos do setor industrial atingiu 90,4 pontos neste terceiro trimestre, de acordo com a Sondagem de Investimentos da FGV divulgada na última sexta-feira. Com isso, o índice alcançou seu maior nível desde o terceiro trimestre do ano passado. O resultado é equivalente a uma alta de 7,9 pontos na margem, bastante acima da modesta elevação de 0,6 ponto observada no segundo trimestre. Entretanto, assim como nos três meses anteriores, a elevação do índice foi impulsionada pela redução do percentual de empresas que pretendem diminuir seus investimentos, que passou de 33,7% para 24,4% entre o segundo e o terceiro trimestres. Já a proporção de empresas com intenção de aumentar seus investimentos caiu de 16,2% para 14,8%. Esse avanço do indicador sinaliza que os investimentos seguirão a tendência de retomada e acreditamos que o percentual de intenção de elevação de investimentos deverá subir ao longo dos próximos trimestres.O IPCA subiu 0,44% em agosto, conforme divulgado sexta-feira pelo IBGE. Com isso, o indicador desacelerou em relação a julho, quando a alta foi de 0,52%. Apesar disso, a variação acumulada em 12 meses do IPCA apresentou aceleração pontual em relação ao mês anterior, ao oscilar de 8,74% para 8,97%. A desaceleração em relação a julho foi impulsionada pela variação de preços menores em quatro dos nove grupos pesquisados.Merece destaque a forte descompressão dos preços de alimentação e bebidas, que passaram de uma alta de 1,32% para 0,30%. Parte dessa desaceleração já refletiu a deflação dos preços no atacado, conforme apontados pelos IGPs de julho e agosto. Os indicadores de inflação subjacente apresentaram alguma aceleração na passagem de julho para agosto, mas ainda apontam para continuidade do processo desinflacionário nos próximos meses. O núcleo da inflação também acelerou no período, ao avançar 0,54% (ante 0,41%). Os preços de serviços registraram modesta desaceleração, de uma alta de 0,62% para outra de 0,59%, mesmo com uma forte elevação dos preços de hotel no Rio de Janeiro (+111%), item que deverá favorecer a inflação de serviços em setembro com a devolução de parte dessa alta. Nos últimos 12 meses, os preços do setor acumularam avanço de 7,44%, acima da alta de 7,16% observada em julho. Para as próximas leituras, esperamos nova desaceleração do IPCA para uma alta de 0,35% em setembro, diante da menor pressão vinda dos preços de alimentos, como sugerido pelas deflações do IPA agropecuário da FGV. Além disso, acreditamos que a menor elevação dos preços de serviços continuará contribuindo para a desinflação, também refletindo a desaceleração dos rendimentos. Por fim, estimamos que o IPCA encerrará 2016 com alta de 7,20%.A oferta de petróleo está se ajustando mais lentamente que o esperado, conforme sugerido por divulgados na última sexta-feira. A Agência Americana de Energia aumentou a projeção para a produção dos EUA em 2016 e 2017, ao estimar menor retração da oferta em relação ao nível atual. Vale ressaltar que essa projeção considera um preço de US$ 41,6/barril, que é inferior ao negociado atualmente. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), por sua vez, divulgou que a produção dos seus membros continuou crescendo e atingiu 33,1 milhões de barris/dia em julho.A organização revisou para cima a projeção dos não membros em 2016, mas manteve a projeção de queda para 2017. A organização deve se reunir entre os dias 26 e 28 deste mês para discutir um possível acordo para congelar a produção nos níveis atuais, o que poderia evitar um recuo dos preços. De todo modo, devemos considerar que uma das dificuldades para se atingir esse acordo é que o Irã já anunciou que pretende continuar a elevar sua produção para atingir o nível de antes do embargo.Os mercados internacionais registram perdas nesta segunda-feira, mantendo a tendência observada ao final da semana passada, com aumento das preocupações relacionadas à política monetária, que tende a ser menos frouxa do que a esperada anteriormente. Na sexta-feira, discursos de membros do Fed levaram os mercados a aumentar a probabilidade de uma alta dos juros norte-americanos já na reunião da próxima semana. Isso, conjuntamente com a decisão do Banco Central Europeu de não anunciar o prolongamento do programa de compra de ativos na semana passada, acaba reduzindo a liquidez global. Nesse cenário, os mercados asiáticos encerraram o dia com perdas expressivas. As principais Bolsas europeias também registram quedas no momento. No mesmo sentido, os índices futuros norte americanos são negociados em baixa. E, de forma geral, os mercados emergentes mostram correções mais acentuadas. Ao longo do dia, as atenções estarão voltadas aos discursos de três membros do Fed.A expectativa de uma política monetária menos frouxa explica a valorização do dólar ante as principais moedas mundiais, com maior efeito sobre as moedas dos países emergentes. O preço do petróleo recua, refletindo os dados divulgados na última sexta-feira que apontaram para aumento da produção. Asagrícolas também são cotadas em baixa, refletindo o fortalecimento do dólar, com exceção do açúcar. As cotações dos principais minerais metálicos seguem a mesma direção e registram expressivas quedas. No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com desvalorização do real e queda da Bolsa. Por fim, na agenda política, a expectativa é de que a Câmara, em sessão extraordinária, vote hoje o parecer do Conselho de Ética pela cassação do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).